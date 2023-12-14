يتقاعد دادي يانكي من موسيقى الريجيتون لمتابعة الدعوة الدينية

في تحول مفاجئ للأحداث، أعلن دادي يانكي، فنان الريجايتون الشهير، اعتزاله صناعة الموسيقى للتركيز على عقيدته الدينية. وجاء هذا الإعلان خلال جولته الوداعية "لا ميتا" (الهدف) التي اختتمت في بورتوريكو مساء الأحد.

خلال خطاب عاطفي بعد أدائه المثير لأغنيته العالمية "جاسولينا"، شارك دادي يانكي قراره مع الجمهور. وأعرب عن أنه على الرغم من نجاحه الهائل وشهرته العالمية، فإنه يشعر بفراغ لا يمكن أن يملأه إنجازاته.

مع الدموع تنهمر على وجهه، اعترف مغني الراب أنه وجد العزاء والهدف في إيمانه الجديد. وقال مقتبسًا آية من الكتاب المقدس باللغة الإسبانية: "ماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟"

واعترافاً بتأثير قراره، كشف الفنان البالغ من العمر 46 عاماً أنه سيواصل رحلته تحت اسم رامون أيالا، وهو الاسم الذي ولد به. وتعهد باستخدام مواهبه الموسيقية ومنصاته الاجتماعية وتأثيره من أجل الصالح العام، وتكريسها لخدمة دينه.

وقد ترك هذا الإعلان المشجعين متفاجئين وداعمين على وسائل التواصل الاجتماعي. أعرب الكثيرون عن إعجابهم بشجاعة دادي يانكي لمتابعة دعوته، بينما أثنى عليه آخرون على صراحته في مشاركة تحوله الديني.

في حين أن تقاعد دادي يانكي يمثل لحظة مهمة في حياته المهنية، إلا أنه ليس أول فنان ريجايتون يتخذ مثل هذا الاختيار. في السابق، ابتعد فنانون مثل فاروكو وهيكتور "الأب" وفولتيو عن مسيرتهم الموسيقية لمتابعة معتقداتهم المسيحية.

مع استمرار تطور صناعة الريغايتون، يشير تقاعد دادي يانكي إلى حدوث تحول في أولويات ورحلات فنانيها. يبقى أن نرى تأثير قراره، لكن تفانيه في إيمانه واضح عندما يبدأ فصلًا جديدًا بدور رامون أيالا.