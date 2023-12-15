تكشف الدراسة عن الدور المفاجئ للأعاصير في نقل المواد البلاستيكية الدقيقة

تبين الآن أن الأعاصير، المعروفة بتأثيراتها المدمرة على الأرض، تلعب دورًا غير متوقع في النقل العالمي للجسيمات البلاستيكية الدقيقة. كشفت الأبحاث الحديثة التي أجراها فريق من جامعة دالهوزي والإدارة الوطنية لعلوم المحيطات والغلاف الجوي (NOAA) عن قدرة الأعاصير على حمل ونشر شظايا البلاستيك الدقيقة الضارة على مسافات شاسعة.

وشملت الدراسة، التي أجريت أثناء مرور إعصار لاري فوق نيوفاوندلاند بكندا في سبتمبر 2021، جمع عينات من التساقطات الجوية. ومن اللافت للنظر أنه تم العثور على جسيمات بلاستيكية دقيقة في كل عينة هواء تم جمعها أثناء العاصفة وفي الأيام التي تلت ذلك. تم اكتشاف أعلى تركيز للمواد البلاستيكية الدقيقة خلال ذروة العاصفة.

وكشف التحليل الإضافي لهذه المواد البلاستيكية الدقيقة، جنبًا إلى جنب مع عمليات محاكاة النمذجة، أنها نشأت من رقعة القمامة في المحيط الأطلسي التي مر بها الإعصار سابقًا. يوضح هذا الاكتشاف أن الأعاصير لديها القدرة على نقل المواد البلاستيكية الدقيقة بسرعة أكبر من تيارات المحيطات وتوزيعها على المناطق النائية التي لا تتعرض بانتظام للتلوث باللدائن الدقيقة.

في حين أن مخاطر المواد البلاستيكية الدقيقة أصبحت معروفة بشكل متزايد، إلا أن انتقالها في الغلاف الجوي وتأثيرها على الأجزاء البيئية المختلفة لا يزال غير مفهوم تمامًا. يمكن للمواد البلاستيكية الدقيقة أن تدخل أجسام الكائنات الحية عن طريق الابتلاع والاستنشاق، مما يشكل مخاطر على كل من البشر والحياة البرية. بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في مجالات بيئية مختلفة قد يعيق قدرة المحيط على عزل الكربون، مما يؤدي إلى تفاقم آثار تغير المناخ.

يهدف الباحثون وراء هذه الدراسة إلى رفع مستوى الوعي العام ومناشدة صناع السياسات إعطاء الأولوية لاعتماد بدائل مستدامة للمواد البلاستيكية. كما يؤكدون على أهمية تطوير تقنيات جديدة لمنع إطلاق المواد البلاستيكية الدقيقة في البيئة. وبما أن أبحاث اللدائن الدقيقة في الغلاف الجوي لا تزال في مراحلها الأولى، فإن هذه النتائج الجديدة تساهم برؤى قيمة حول سلوك وتأثير اللدائن الدقيقة في النظم البيئية المختلفة.

وتسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة Communications Earth and Environment، الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة القضية العالمية للتلوث البلاستيكي الدقيق وعواقبه بعيدة المدى.