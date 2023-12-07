يقدم التحديث 2077 للعبة Cyberpunk 2.1 مراجع عاطفية وميزات جديدة

في تطور مفاجئ، لا يقدم التحديث الأخير للعبة Cyberpunk 2077، بعنوان التحديث 2.1، ميزات جديدة فحسب، بل يقدم أيضًا مراجع صادقة تلامس قلوب المعجبين. قام CD Projekt Red، الاستوديو الذي يقف وراء اللعبة، بتضمين إشارة مدمرة إلى سلسلة الرسوم المتحركة الشهيرة "Cyberpunk: Edgerunners"، مما ترك اللاعبين يضحكون ويبكون.

أحد الإضافات الأكثر إثارة للعبة هو تضمين جلسات Hangout الرومانسية للشركاء. الوظيفة الرئيسية المرتبطة بهذه اللقاءات تحمل اسم "أنا حقًا أريد البقاء في منزلك"، وهي إشارة مباشرة إلى الأغنية العاطفية لروزا والتون وهالي كوجينز. هذه الأغنية موجودة في اللعبة منذ إصدارها ولكنها اكتسبت شعبية كبيرة بعد نجاح "Cyberpunk: Edgerunners" في سبتمبر 2022.

إن إدراج الأغنية وارتباطها باللحظات العاطفية في مسلسل الأنمي قد ضرب على وتر حساس لدى اللاعبين. أعرب المعجبون على Reddit عن مشاعر مختلطة، حيث اعترف مستخدم واحد، ZawanShin87، أنهم لم يتمكنوا من الاستمتاع الكامل بمشاهد الرقص الرومانسية لأنهم كانوا يضحكون ويبكون. وذكر مستخدم آخر، IGR777، كيف أعاد اسم المهمة ذكريات محبطة. أعلن Lord9witdafye بشكل فكاهي عن نيته الهروب مع Panam، وهي شخصية في اللعبة، مما يشير إلى تأثير هذه الإشارات العاطفية.

ومع ذلك، يأتي التحديث أيضًا مع العديد من الإضافات المثيرة التي تتجاوز اللقاءات الرومانسية. يقدم التحديث 2.1 نظام مترو مطلوب بشدة، وميكانيكا جديدة للدراجات النارية، ويتضمن أيضًا ميم كيانو ريفز الحزين سيئ السمعة. قام CD Projekt Red بتفصيل ملاحظات التصحيح الكاملة قبل الإصدار، والذي تزامن مع إطلاق الإصدار النهائي من Cyberpunk 2077 في 5 ديسمبر.

يمثل هذا التحديث علامة فارقة مهمة للعبة، فهو التحديث الرئيسي الأخير في تاريخ Cyberpunk 2077 المضطرب. تمكن CD Projekt Red، بعد إطلاق فوضوي، من استعادة حب ودعم معجبيه، وهو ما يتضح من خلال التقدير للمراجع المصممة بعناية وإدراج الميزات المطلوبة منذ فترة طويلة.

في الختام، لا يعمل التحديث 2077 من Cyberpunk 2.1 على تحسين أسلوب اللعب بميزات جديدة فحسب، بل يجسد أيضًا مشاعر اللاعبين من خلال الإشارات الصادقة إلى سلسلة الرسوم المتحركة المحبوبة. يواصل CD Projekt Red تلبية رغبات قاعدة معجبيه، واستعادة دعمهم وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا للعبة Cyberpunk 2077.