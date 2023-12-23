احصل على سلاح قوي في Cyberpunk 2077

بعد إطلاقها المضطرب قبل ثلاث سنوات، قطعت Cyberpunk 2077 شوطًا طويلًا. لقد عمل CD Projekt RED بلا كلل لتحويل اللعبة إلى ما كان من المفترض أن تكون عليه، وقد أتت جهودهم بثمارها. حصل الاستوديو البولندي على لقب "أفضل لعبة مستمرة" في حفل توزيع جوائز الألعاب، وذلك بفضل العمل المنجز على Phantom Liberty DLC والتحديثات الرئيسية التي تم إصدارها على مدار العام. ولكن كل شيء جيد يجب أن ينتهي، ويركز المطورون الآن على ما هو التالي. ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لن يكون هناك المزيد من المحتوى المجاني القادم. في الواقع، تقدم CDPR هدية أخيرة للاعبين.

إنها ستائر لـ CP2077. وبعد ثلاث سنوات من الدعم المكثف، تحول فرق تطوير اللعبة الآن تركيزها إلى مشاريع الاستوديو المستقبلية. بينما يعمل غالبية الفريق على لعبة The Witcher 4 المرتقبة، هناك قوة أصغر مخصصة لتصور الفصل التالي من Cyberpunk 2077. قبل إغلاق الكتاب حول هذا الفصل الصعب من تاريخ اللعبة، أصدر الاستوديو تحديثًا نهائيًا للعبة Cyberpunk XNUMX. اللعبة، تقدم ميزات مطلوبة للغاية مثل نظام مترو الأنفاق. لقد كانت الهدية الأخيرة لشكر اللاعبين على دعمهم، لكن هذا لم يكن كل شيء. بالتوازي، تعاون الاستوديو البولندي مرة أخرى مع Amazon Prime Gaming لتقديم محتوى مجاني من Phantom Liberty DLC للمشتركين في الخدمة. ومع ذلك، فإن الوقت ينفد للمطالبة بها.

هذه المرة، الهدية عبارة عن سلاح مدمر مباشرة من ترسانة Barghest غير القانونية. يمكن لأعضاء البرنامج الآن الحصول على بندقية "Amstaff" الحركية مجانًا. هذا السلاح الناري الأنيق مليء بالقوة والأناقة والمكافآت التي تضمن مذبحة رائعة. تأتي مجهزة بوحدات تعمل على تعزيز اختراق الدروع وسرعة الحركة عند التخلص منها وتقطيعها. علاوة على ذلك، عندما تصبح تحركاتك أسرع، فإن هذا السلاح يسبب المزيد من الضرر. من خلال الجمع بين هذه المكافآت، سيتسبب اللاعبون الأكثر مرونة في Cyberpunk 2077 Phantom Liberty في إحداث الفوضى، خاصة بالنظر إلى أن المكافآت تظل نشطة طالما أنهم يستخدمون أسلحة من Barghest.

إذا كنت ترغب في الحصول على هذه الهدية للعبة Cyberpunk 2077 Phantom Liberty، فتوجه إلى الصفحة المخصصة على Amazon Prime Gaming واتبع الإرشادات أدناه. سينتهي العرض في 27 ديسمبر 2023، فلا تنتظر طويلاً.

1. على موقع Amazon Prime Gaming، حدد "الوصول إلى محتوى اللعبة" لتلقي الرمز الفريد الخاص بك ورابطًا إلى موقع استرداد الرمز.

2. انتقل إلى موقع استرداد الرمز وقم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك.

3. أدخل الرمز الخاص بك لاسترداد المحتوى داخل اللعبة.

4. سيكون سلاحك الجديد في انتظارك في مخبأ العناصر الموجود في شقة V.

بالنسبة إلى مشغلات Xbox وPlayStation: قم بتشغيل Cyberpunk 2077: Phantom Liberty وقم بتسجيل الدخول إلى مكافآتي من القائمة الرئيسية.

بالنسبة إلى مشغلات Steam وEpic Games: قم بتشغيل CP2077: Phantom Liberty، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام حسابك في REDlauncher.