الهجوم الإلكتروني على منتجعات MGM يتسبب في تعطيل العملاء

واجه عملاء منتجعات MGM مشكلات مع ماكينات القمار وأنظمة حجز الغرف عبر الإنترنت بعد هجوم إلكتروني على عملاق الكازينو والفنادق الشهير. بينما تم إغلاق بعض الأنظمة بسبب مشكلة الأمن السيبراني، ذكرت منتجعات MGM أن منشآتها ظلت عاملة. أبلغ العملاء عن مشكلات مختلفة، مثل خلل في المفاتيح الرقمية مما أدى إلى دخولهم إلى الغرف الخطأ. لجأ بعض الأفراد إلى وسائل التواصل الاجتماعي للشكوى من الحجوزات الملغاة، أو عدم القدرة على تسجيل الوصول، أو سداد مدفوعات البطاقة، أو تسجيل الدخول إلى حسابات MGM الخاصة بهم.

ردًا على الحادث، بدأت منتجعات MGM تحقيقًا بمساعدة خبراء خارجيين في مجال الأمن السيبراني. كما قاموا أيضًا بإبلاغ سلطات إنفاذ القانون واتخذوا إجراءات فورية لحماية أنظمتهم وبياناتهم عن طريق إغلاق أنظمة معينة. ويستمر تحقيق الشركة حاليًا لتحديد طبيعة ونطاق الهجوم السيبراني. على الرغم من الهجوم، لا تزال مرافق تناول الطعام والترفيه والألعاب في المنتجع تعمل، ولا يزال بإمكان الضيوف الوصول إلى غرفهم بالفندق بمساعدة مكتب الاستقبال.

ومع ذلك، فإن الموقع الإلكتروني الرئيسي للشركة غير متاح حاليًا، مما يعيد توجيه العملاء للاتصال بهم عبر الهاتف أو مواقع الطرف الثالث. تمتلك منتجعات MGM مجموعة متنوعة من الفنادق والكازينوهات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المواقع المعروفة في لاس فيغاس. يمثل هذا الحادث الثاني للأمن السيبراني للشركة، حيث حدث الاختراق السابق في عام 2019 عندما سرق المتسللون أكثر من 10 ملايين سجل عميل. ومن غير المؤكد في الوقت الحالي ما إذا كانت بيانات مماثلة قد تم اختراقها في الهجوم السيبراني الحالي.

المصادر: بي بي سي نيوز

التعريفات: الهجوم السيبراني – محاولة الوصول غير المصرح به إلى أنظمة الكمبيوتر أو الشبكات، عادةً بقصد تعطيل البيانات أو سرقتها.