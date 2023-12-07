تقدم صيدلية CVS نموذجًا رائدًا للسداد لزيادة الشفافية في تسعير الأدوية

في خطوة رائدة تهدف إلى إحداث ثورة في صناعة الأدوية، أعلنت شركة CVS Pharmacy عن إطلاق نموذج السداد الجديد الخاص بها، CVS CostVantage. ويسعى هذا النهج المبتكر إلى إعادة ضبط الطريقة التي يتم بها تعويض الصيدليات عن الوصفات الطبية وتوفير مستوى أكبر من الشفافية في تسعير الأدوية.

وبموجب نموذج CVS CostVantage، ستعيد سلسلة الصيدليات التي يقع مقرها في رود آيلاند تحديد تكاليف الأدوية وعمليات السداد ذات الصلة بالتعاون مع مديري مزايا الصيدلة المتعاقدين والدافعين. ستتضمن العملية صيغة شفافة تأخذ في الاعتبار التكلفة الفعلية للدواء، وترميز محدد، ورسوم تعكس قيمة الخدمات الصيدلانية. الهدف النهائي هو التأكد من أن أسعار الأدوية تعكس بدقة المبلغ الذي تدفعه الصيدليات مقابل الأدوية نفسها.

وفقًا لشركة CVS، فإن هذا النموذج الجديد لن يجلب قدرًا أكبر من الشفافية لنظام التسعير فحسب، بل سيبسطه أيضًا، مما يجعله أكثر ملاءمة للمستهلك. وشدد كبير مسؤولي الصيدلة، بريم شاه، على أهمية هذه الخطوة التأسيسية في معالجة المشكلة طويلة الأمد المتمثلة في وضوح التسعير للمستهلكين.

في حين أن التأثير الكامل لنموذج السداد هذا قد لا يشعر به المستهلكون على الفور، فإن أولئك الذين يستخدمون بطاقات خصم الصيدليات النقدية قد يواجهون التأثيرات المبكرة خلال النصف الأول من العام الجديد. ومع ذلك، تؤكد CVS أن تنفيذ نموذج CostVantage سيسرع من التوفير للمستهلكين.

تتوافق هذه الخطوة التي اتخذتها صيدلية CVS مع الاتجاه المتزايد في الصناعة نحو زيادة الشفافية والتسعير العادل. على سبيل المثال، أكدت شركات مثل Cost Plus Drug التابعة لشركة Mark Cuban أيضًا على التزامها بتوفير الشفافية الكاملة بشأن تكاليف الأدوية لضمان حصول المرضى على أسعار عادلة.

من خلال تقديم CVS CostVantage، تهدف صيدلية CVS إلى إعادة تعريف طريقة تسعير الأدوية وسداد تكاليفها، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في صناعة الأدوية ووضع معيار جديد للشفافية والعدالة. ومن المقرر أن يتم دمج هذه الخطوة الهائلة نحو تمكين المستهلكين وتحسين وضوح تسعير الأدوية في العقود المبرمة مع مديري فوائد الصيدلة بدءًا من عام 2025.