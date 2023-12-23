تحديث جديد للحروب الميكانيكية المخصصة: تحسينات وإصلاحات للأخطاء

يتوفر الآن تحديث حديث لـ Custom Mech Wars، مما يوفر مجموعة من التحسينات المثيرة وإصلاحات الأخطاء والتحسينات على تجربة الألعاب. يمكن للاعبين عبر جميع الأنظمة الأساسية الاستمتاع بالميزات والإصلاحات الجديدة المضمنة في هذا التحديث.

أحد التحسينات الرئيسية في هذا التحديث هو العرض المحسن في قسم الأبحاث. يمكن للاعبين الآن التعرف بسهولة على الأجزاء المفقودة عند بناء الوحدات، وتبسيط عملية بناء الوحدات. في السابق، لم تكن الأجزاء المفقودة يُشار إليها بوضوح، مما تسبب في حدوث ارتباك. مع هذا التحديث، ستصبح الأجزاء المفقودة في قائمة الأجزاء باللون الرمادي بشكل مناسب، مما يسهل على اللاعبين تتبع تقدمهم وبناء الوحدات بفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إصلاح الخلل الذي أثر على الصوت أثناء جلسات اللعب الجماعي. لم يتم تشغيل بعض الأصوات في ظل ظروف معينة، مما أدى إلى إبعادها عن التجربة الغامرة. بفضل إصلاح الأخطاء هذا، يمكن للاعبين الآن الاستمتاع بالكامل بصوت اللعبة أثناء اللعب متعدد اللاعبين، مما يعزز تجربة اللعب الشاملة.

هناك خطأ آخر تمت معالجته في هذا التحديث وهو خطأ هجوم العدو. في السابق، كان الأعداء يوقفون هجماتهم عندما يتم تفعيل الأفخاخ الخداعية أو الأبراج، مما يعطل استراتيجيات اللعب. يضمن هذا الإصلاح أن الأعداء سيواصلون الآن هجماتهم حتى في ظل وجود الأفخاخ الخداعية أو الإجراءات الدفاعية النشطة. يسمح هذا الإصلاح للاعبين بوضع الإستراتيجيات والدفاع ضد هجمات العدو بشكل أكثر فعالية.

يوفر تحديث Custom Mech Wars 1.090 هذه والعديد من الإصلاحات والتحسينات الأخرى للعبة. ومن الضروري أن يقوم اللاعبون بتنزيل التحديث وتثبيته للاستمتاع بتجربة لعب أكثر سلاسة ومتعة. ترقب ملاحظات التصحيح الشاملة للحصول على مزيد من التفاصيل حول جميع التحسينات والإصلاحات التي تم إجراؤها في هذا التحديث.

استعد للعودة إلى عالم Custom Mech Wars مع هذا التحديث الجديد والمثير!