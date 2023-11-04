إطلاق العنان للرعشة: كاميو فريد من نوعه في مورتال كومبات 1

مع اقتراب موعد إصدار Tremor Kameo المرتقب للعبة Mortal Kombat 1، يتلهف المشجعون للحصول على هذه الإضافة المذهلة للعبة. لقد قدمت NetherRealm Studios تلميحات حول السمات المميزة لشخصية Tremor، ومن الواضح أنه لا يشبه أي شخصية Kameo أخرى.

لن يأتي Tremor مسلحًا بالصدمات الارتدادية والاختلافات المعدنية التي جعلته قوة لا يستهان بها في Mortal Kombat X فحسب، بل علمنا للتو أنه سيجلب أيضًا التنوع البلوري إلى الطاولة. يكشف هذا عن التنوع المذهل الذي تتمتع به شخصية Tremor كشخصية Kameo، مما يمنح اللاعبين تهديدًا ثلاثيًا لإتقانه.

في تغريدة حديثة من حساب Mortal Kombat 1 الرسمي على Twitter، تم تحديد التصنيفات لكل من أشكال Tremor المختلفة. تم تصميم Aftershock Variation لأسلوب لعب أكثر عدوانية، مع التركيز على الهجوم. من ناحية أخرى، فإن النسخة المعدنية موجهة نحو الهجمات بعيدة المدى، مما يوفر للاعبين قدرات قذفية فريدة. وأخيرًا، يعمل التباين البلوري كنموذج دعم لـ Tremor، حيث يقدم خيارات دفاعية وآليات دروع.

في حين أن الآليات الدقيقة لنظام Tremor's Variation في Mortal Kombat 1 لا تزال غير معروفة، يمكن للجماهير أن يتوقعوا تجربة مماثلة لتجربة Mortal Kombat X، حيث تم اختيار الاختلافات قبل المباراة وظلت ثابتة طوال الوقت. قدمت الاختلافات في Mortal Kombat X لـ Tremor قدرات وأساليب لعب مميزة، ومن المحتمل أن يستمر هذا النمط في Mortal Kombat 1.

في Mortal Kombat X، منح تنوع الهزات الارتدادية هجمات مدمرة أرضية وجوية تهز الأرض. سمح له التباين المعدني بتبني موقفين: الجلد الذهبي، الذي يتيح رميات مقذوفة دقيقة، وجلد اللافا، الذي يعزز ردود فعل الضربة المذهلة والفريدة من نوعها. وفي الوقت نفسه، يوفر التنوع البلوري لـ Tremor درعًا مؤقتًا وإمكانية الوصول إلى كائن قابل للتفاعل يمكن أن يؤثر على نفسه وعلى خصمه.

على الرغم من أن بعض المعجبين لديهم مخاوف بشأن عودة التباين البلوري القوي لـ Tremor، فقد تم تأكيد ذلك رسميًا لـ Mortal Kombat 1. ومن المتوقع أن يمنح هذا التباين درعًا مؤقتًا للشخصية النقطية للاعب ويقدم عنصرًا تفاعليًا من خلال زر Kameo.

يعد وصول Tremor الوشيك في 20 نوفمبر بتغيير ميتا Mortal Kombat 1. مع اختلافاته الثلاثة في واحد، فإنه يقدم مستوى لا مثيل له من التنوع الاستراتيجي وإمكانيات اللعب. استعد لإطلاق العنان لقوة Tremor وشاهد بشكل مباشر الدمار الذي يجلبه إلى الساحة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف يمكن لـ Tremor الوصول إلى إصدارات متعددة في Mortal Kombat 1؟

يمكن اختيار أشكال Tremor's Variations من شاشة اختيار الشخصية وتظل ثابتة طوال المباراة.

س: ما هي تصنيفات تنوعات الرعاش؟

يركز تنوع الهزات الارتدادية لـ Tremor على الهجوم، والتنوع المعدني موجه نحو الهجمات بعيدة المدى، ويعمل التنوع البلوري كنموذج دعم للارتعاش.

س: ما هي القدرات التي يمتلكها Tremor في تنوعاته؟

في Mortal Kombat X، يمنح تنوع الهزات الارتدادية هجمات اهتزاز أرضية وجوية، ويوفر التباين المعدني إمكانية الوصول إلى رميات المقذوفات وردود فعل الضربات المحسنة، ويقدم التباين البلوري درعًا مؤقتًا وجسمًا قابلاً للتفاعل.

س: متى سيتم إصدار Tremor في Mortal Kombat 1؟

سيكون Tremor متاحًا لأصحاب Kombat Pack ويمكن شراؤه بشكل مستقل في 20 نوفمبر.

س: كيف سيؤثر إصدار Tremor على ميتا Mortal Kombat 1؟

إن إدراج Tremor كشخصية Kameo متعددة الاستخدامات ذات التهديد الثلاثي سيقدم استراتيجيات لعب جديدة ويهز المشهد التنافسي لـ Mortal Kombat 1.