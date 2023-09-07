دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني

في مقابلة أجريت مؤخرًا مع جيم كريمر في برنامج Mad Money على قناة CNBC، سلط جورج كورتز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة CrowdStrike، الضوء على استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) في الأمن السيبراني. وسلط كورتز الضوء على كيفية إحداث الذكاء الاصطناعي ثورة في هذا المجال من خلال توفير قدرات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها.

وفقًا لكورتز، يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في اكتشاف التهديدات السيبرانية ومنعها في الوقت الفعلي. ومن خلال الاستفادة من خوارزميات التعلم الآلي، يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي تحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط التي تشير إلى الأنشطة الضارة. يمكن لهذه الأنظمة التعرف على التهديدات الخفية والحالات الشاذة التي قد تتجاهلها التدابير الأمنية التقليدية.

علاوة على ذلك، يمكن لحلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي الاستجابة بشكل استباقي للهجمات، واتخاذ الإجراءات بشكل مستقل للتخفيف من المخاطر والحد من مدى الضرر. بفضل سرعة الذكاء الاصطناعي وكفاءته، يمكن للمؤسسات الدفاع ضد التهديدات السيبرانية دائمة التطور والبقاء في صدارة الخصوم بخطوة.

وشدد كورتز أيضًا على أهمية الذكاء الاصطناعي في معالجة فجوة مهارات الأمن السيبراني. نظرًا لأن الطلب على متخصصي الأمن السيبراني يتجاوز العرض المتاح، يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي في سد الفجوة من خلال زيادة القدرات البشرية. من خلال أتمتة المهام الشاقة والمتكررة، يحرر الذكاء الاصطناعي خبراء الأمن للتركيز على التحليل عالي المستوى، واتخاذ القرارات الإستراتيجية، ومطاردة التهديدات بشكل استباقي.

فيما يتعلق بالأداء المالي، أعلنت CrowdStrike، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن أرباح ربع سنوية قوية. وقد ساهم تركيز الشركة على الابتكار وقدرتها على التكيف مع التهديدات الناشئة في نجاحها. مع تزايد تطور التهديدات السيبرانية، ستعتمد المؤسسات بشكل متزايد على الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لحماية أصولها الرقمية.

باختصار، يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في مجال الأمن السيبراني من خلال توفير قدرات متقدمة للكشف عن التهديدات والاستجابة لها. إن قدرتها على تحليل كميات هائلة من البيانات وتحديد الأنماط تسمح للمؤسسات بالدفاع بشكل استباقي ضد التهديدات السيبرانية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الذكاء الاصطناعي على سد فجوة مهارات الأمن السيبراني من خلال أتمتة المهام وتعزيز القدرات البشرية. مع استمرار تطور المشهد السيبراني، سيصبح دور الذكاء الاصطناعي في الأمن السيبراني أكثر أهمية.

مصادر:

– سي إن بي سي – مقابلة “المال المجنون”: https://www.cnbc.com/2023/09/06/crowdstrike-ceo-on-ai-use-case-cybersecurity-earnings.html