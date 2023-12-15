توسع Critter Barn لتعزيز الفرص التعليمية للطلاب

تواصل شركة Critter Barn، الواقعة في زيلاند بولاية ميشيغان، إعطاء الأولوية للتعليم الزراعي من خلال الاستثمار في منشأة حظيرة جديدة. بعد وضع حجر الأساس في حظيرة الجملون التي تبلغ قيمتها 1.2 مليون دولار، تتطلع المنظمة إلى توسيع عروضها واستيعاب الحيوانات الصغيرة.

ومع الالتزام بتعزيز خبرات التعلم العملي، سيتم تخصيص المبنى الذي تبلغ مساحته 6,200 قدم مربع لإيواء الكتاكيت، وصغار البط، والأرانب، وكيتي كورال، وأربعة فصول دراسية متخصصة. يجسد هذا التوسع تفاني كريتر بارن في مهمتها المتمثلة في تثقيف العقول الشابة حول حيوانات المزرعة والزراعة.

والجدير بالذكر أن هذا التطوير يأتي بعد نقل Critter Barn من عقار مساحته ثلاثة أفدنة إلى موقعه الحالي الذي تبلغ مساحته 27 فدانًا. سمحت هذه الخطوة بمباني أكبر، مما مكن المنظمة من توسيع نطاق وصولها وتعزيز عروضها.

تأسست شركة Critter Barn عام 1984، وكانت تهدف في البداية إلى تعريف أطفال المدارس الابتدائية بحيوانات المزرعة. على مر السنين، تطورت المنظمة لتصبح مركزًا تعليميًا زراعيًا، حيث توفر موارد وبرامج قيمة للمدارس والجامعات المحلية. من خلال الاستثمار في هذه الحظيرة الجديدة، تسعى Critter Barn إلى تقديم دعم أكبر لأهدافها التعليمية وتكون بمثابة منارة للطلاب المتحمسين لاستكشاف عالم الزراعة.

يوضح مشروع التوسعة هذا الالتزام بتقديم تجارب متنوعة للطلاب وأفراد المجتمع على حدٍ سواء. من خلال توفير الوصول إلى مجموعة متنوعة من الحيوانات والإعدادات التعليمية، يهدف Critter Barn إلى تنمية الفضول وحب الحيوانات وفهم أعمق لأهمية الزراعة في حياتنا اليومية.

تعد حظيرة Critter Barn الجديدة بمثابة شهادة على تفانيهم الثابت في التعليم وضمان حصول الأجيال القادمة على المعرفة والتقدير للصناعة الزراعية. ومن خلال هذه المنشأة الجديدة، فإنهم على استعداد لمواصلة إحداث تأثير إيجابي على الطلاب والمجتمع الأوسع.