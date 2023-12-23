امرأة مسنة ضحية المحتال حيث يرفض البنك التنازل عن رسوم السحب على المكشوف

ملخص: تواجه امرأة مسنة من فلوريدا محنة مزعجة حيث قام أحد المحتالين باستنزاف حسابها المصرفي ويطالب البنك بسداد آلاف الدولارات كرسوم السحب على المكشوف. خسرت فيرجينيا فايمر، المقيمة البالغة من العمر 95 عامًا، في البداية 13,000 دولار عندما تمكن شخص ما من الوصول غير المصرح به إلى حسابها الجاري في بنك أوف أمريكا (BofA). على الرغم من أن البنك استعاد الأموال المسروقة في النهاية، إلا أن تصرفات اللص أدت إلى حماية السحب على المكشوف للحساب، مما أدى إلى قيام بنك أوف أمريكا بتحصيل رسوم السحب على المكشوف بقيمة 4,237.83 دولارًا أمريكيًا من بطاقة ائتمان فايمر. وعلى الرغم من وجود أدلة واضحة على الاحتيال، فقد رفض البنك التنازل عن الرسوم.

تلقت Weimer رسالة من بنك أوف أمريكا تفيد بأن طلبها لإلغاء الرسوم قد تم رفضه بسبب السحب على المكشوف المرتبط بحسابها. وحتى بعد أن اتصل القائم على رعايتها بممثل بنك أوف أمريكا، الذي أبلغهم بأن قرار البنك نهائي، ظلت المشكلة دون حل.

في محاولة للفت الانتباه إلى وضع فايمر، تواصلت المراسلة شانون بهنكن من WFLA News مع بنك أوف أمريكا نيابة عن الضحية المسنة. ونتيجة لذلك، ذكر البنك أنه سيلقي نظرة أخرى على القضية واقترح إمكانية التوصل إلى "حل إيجابي". ومع ذلك، حتى الآن، لم يتلق القائم بأعمال Weimer أي تحديثات، ولا تزال المشكلة قائمة.

تسلط المحنة التي واجهتها فيرجينيا فايمر الضوء على ضعف السكان المسنين أمام عمليات الاحتيال المالي والاستجابة غير المرضية من المؤسسات المالية في التعامل مع حالات الاحتيال. على الرغم من قيام البنك في نهاية المطاف باستعادة الأموال المسروقة، إلا أنه من المحبط أن نراهم يرفضون إظهار التعاطف والتفهم تجاه عميل مسن عانى بالفعل من ضائقة عاطفية كبيرة. يعد هذا الحادث بمثابة تذكير لكل من الأفراد والبنوك بإعطاء الأولوية للتدابير الأمنية واعتماد نهج أكثر تعاطفاً في التعامل مع حالات الاحتيال، خاصة عندما يتم استهداف العملاء المسنين. يجب على المؤسسات المالية أن تسعى جاهدة لحماية عملائها من عمليات الاحتيال هذه وتقديم الحلول في الوقت المناسب للتخفيف من الضغط والعبء المالي الذي يعاني منه الضحايا.