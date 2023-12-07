نفذت أوكرانيا غارة جريئة خلال الليل على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا، واستهدفت البنية التحتية الرئيسية بأسطول من الطائرات بدون طيار، وفقًا لوزارة الدفاع الروسية. وكشفت الوزارة في بيان لها، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 41 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق شبه جزيرة القرم وبحر آزوف. وفي حين لم يتم تحديد المواقع الدقيقة، أفادت مصادر أن طائرتين بدون طيار أوكرانيتين سقطتا بالقرب من مستودع نفط في بلدة فيودوسيا شرق القرم.

ويمثل هذا الهجوم الأخير أكبر هجوم بطائرات بدون طيار على الأراضي التي تسيطر عليها روسيا منذ أشهر، مما يشير إلى تصاعد الأعمال العدائية بين أوكرانيا وروسيا. وعلى الرغم من تركيزها المتكرر على شبه الجزيرة المضمومة والمناطق الحدودية لروسيا، إلا أن هجمات الطائرات بدون طيار الأوكرانية لم يتم تنفيذها عادة بهذه الأعداد الكبيرة.

ومن المثير للاهتمام أنه في حين تمتنع أوكرانيا في كثير من الأحيان عن إعلان المسؤولية العامة عن مثل هذه الهجمات، فقد اتهم الكرملين أوكرانيا في السابق بإطلاق 42 طائرة بدون طيار في ضربات ليلية يوم 25 أغسطس. ومع ذلك، رفض الجيش الأوكراني التعليق على الحادث الأخير.

وردا على الغارة، أغلقت روسيا جسر كيرتش، المعروف أيضا باسم جسر القرم، الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي لروسيا. وكان الجسر هدفًا متكررًا لضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية، بما في ذلك الهجمات باستخدام الطائرات البحرية بدون طيار.

وجاء هذا الهجوم الأخير في الوقت الذي أعلنت فيه القوات المسلحة الأوكرانية أن الكرملين أطلق طائرات بدون طيار من طراز شاهد انتحاري مصممة إيرانيًا من موقعين بين عشية وضحاها. نجحت أوكرانيا في إسقاط 10 طائرات بدون طيار من أصل 17 أطلقتها روسيا. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت روسيا ستة صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300 فوق منطقتي دونيتسك الشرقية وجنوب خيرسون في أوكرانيا.

وكان مسؤولون أوكرانيون وخبراء غربيون توقعوا أن تكثف روسيا حملة ضرباتها الصاروخية والطائرات بدون طيار خلال فصلي الخريف والشتاء. في الواقع، في شهر سبتمبر وحده، تم تسجيل 500 طائرة بدون طيار من طراز شاهد أطلقتها روسيا، وهو ما يتجاوز أرقام العام السابق.

ومع استمرار تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا، فمن الأهمية بمكان أن يعمل الجانبان على إيجاد أرضية مشتركة واستكشاف الحلول الدبلوماسية. يتطلب الوضع التزامًا بتحدي الحكمة التقليدية والبحث عن الاتصالات لتجنب المزيد من تصعيد الصراع.