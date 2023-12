تعلن Devolver Digital وFree Lives عن لعبة الكريكيت عبر العصور لأجهزة Switch والكمبيوتر الشخصي

تضافرت جهود Devolver Digital وFree Lives لجلب لعبة المحاكاة المثيرة المبنية على الفيزياء Cricket Through the Ages إلى منصات Nintendo Switch والكمبيوتر الشخصي في أوائل عام 2024. تم إصدار لعبة Cricket Through the Ages في الأصل لـ Apple Arcade في 19 سبتمبر 2019، وهي تقدم للاعبين تجربة فريدة من نوعها. رحلة غريبة الأطوار ودقيقة تاريخياً عبر تطور لعبة الكريكيت.

في لعبة الكريكيت عبر العصور، يمكن للاعبين تأرجح المضارب ورمي الكرات أثناء استكشافهم للتاريخ المتشابك للبشرية والكريكيت. تدور أحداث اللعبة منذ أكثر من ألف عام، عندما كانت البشرية على شفا الانقراض، وظهرت لعبة الكريكيت كنعمة إنقاذ ضد الوحوش الجبارة على الأرض. الآن، يمكن للاعبين تجربة هذا التاريخ الغني مباشرة، إما بمفردهم أو مع صديق.

تتميز اللعبة بنظام تحكم بسيط بزر واحد/لمسة، مما يجعلها في متناول اللاعبين من جميع مستويات المهارة. مع دعم Game Center وأجهزة التحكم في الألعاب المتوافقة، يمكن للاعبين الاستمتاع بلعبة الكريكيت عبر العصور في أوضاع لعب مختلفة وحتى تحدي الأصدقاء في مباريات ودية.

تشتهر Devolver Digital بنشر ألعاب فريدة ومبتكرة، بينما تتمتع Free Lives بسجل حافل في تطوير الألعاب الغريبة والآسرة. يعد التعاون بين هذين الفريقين الموهوبين بتقديم تجربة كريكيت لا تُنسى لمحبي الرياضة وعشاق ألعاب المحاكاة على حدٍ سواء.

ترقبوا المزيد من التحديثات حول Cricket Through the Ages حيث تواصل Devolver Digital وFree Lives العمل على تحسين اللعبة لإصدارها القادم على Nintendo Switch والكمبيوتر الشخصي في أوائل عام 2024.