أعمال تجارية سابقة في هنتنغتون تشتعل فيها النيران وتثير المخاوف

في حادث وقع مؤخرًا، اشتعلت النيران في شركة سابقة تقع بالقرب من وسط مدينة هنتنغتون، مما أدى إلى مخاوف بشأن سلامتها والحاجة إلى الهدم في حالات الطوارئ. المبنى، الواقع عند تقاطع الجادة الرابعة والشارع الثالث، كان مخصصًا بالفعل للهدم قبل اندلاع الحريق، وفقًا لرئيس إطفاء هنتنغتون، جريج فولر.

مع حالات الحرائق السابقة وفقدان جزء كبير من السقف، أصبح المبنى مدعاة للقلق. عندما وصل رجال الإطفاء إلى مكان الحادث قبل الساعة 10:30 مساءً، كانت ألسنة اللهب مرئية بالفعل من المبنى المكون من عدة طوابق. ويعزو الرئيس فولر الانتشار السريع للحريق إلى غياب السقف، مما سمح بالتهوية السريعة.

وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا "انفجارات" خلال الحادث، والتي يعتقد الرئيس فولر أنها ناجمة عن وجود معدن شديد الاشتعال داخل المبنى. ومع ذلك، نظرًا للحالة الخطرة للهيكل، لا يمكن حاليًا إجراء تحقيق تفصيلي في سبب الحريق. يعتبر المبنى غير آمن ولا يسمح لأحد بالدخول إليه.

وعلى الرغم من أن موعد الهدم لم يتحدد بعد، إلا أن هذه الحادثة سلطت الضوء على الحاجة الملحة له. العمل السابق له تاريخ من الحرائق، بما في ذلك حريق هائل في عام 2017. وكانت السلطات المحلية، بما في ذلك إدارة إطفاء هنتنغتون، وإدارة شرطة هنتنغتون، وخدمات الطوارئ الطبية في مقاطعة كابيل، جميعها حاضرة في مكان الحادث للاستجابة لحالة الطوارئ.

ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات نتيجة الحريق. يُنصح السكان بالبقاء على اطلاع دائم بالوضع من خلال تطبيق WSAZ. ومع المخاطر الأمنية التي يشكلها المبنى المتضرر، من الضروري معالجة المخاوف بسرعة وضمان رفاهية المجتمع ككل.