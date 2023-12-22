اندلع حريق في شقق يورك كريك في كومستوك بارك

ملخص: تعمل فرق الإطفاء حاليًا على مكافحة حريق في شقق يورك كريك في كومستوك بارك، بالقرب من غراند رابيدز. ولا تزال أسباب الحريق مجهولة، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات. وأدى الحريق إلى تدمير مبنى الجراج المكون من 20 كشكًا، وإلحاق أضرار بعدد من المركبات والممتلكات الشخصية. وتمت عمليات الإخلاء كإجراء احترازي، لكن لا يوجد أي ضرر أو قلق للوحدات السكنية. يتم توفير المأوى للمقيمين النازحين في محطة Alpine Township Fire Department 1 ومبنى مكاتب York Creek.

اندلع حريق، صباح اليوم السبت، في شقق يورك كريك، مما تسبب في حالة من الذعر والفوضى بين السكان. هرع رجال الإطفاء من Alpine Township إلى مكان الحادث بعد تلقي بلاغات عن الحريق في حوالي الساعة 10:58 صباحًا. نشأ الحريق في مبنى سكني يقع في المبنى 3900 من يوركلاند درايف في كومستوك بارك.

ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن، بحسب الملازم بريان ستالسونبرج. لكن سبب الحريق لا يزال غامضا ويجري التحقيق حاليا.

ولسوء الحظ، دمر الحريق أحد مباني الجراج في المجمع السكني بالكامل، ويعتبر خسارة كاملة. وكشف كريج كلارك، المتحدث الرسمي باسم شقق يورك كريك، عن تضرر أربع مركبات وبعض الممتلكات الشخصية.

تم إخماد معظم الحريق في هذه المرحلة، ولكن لا تزال هناك بعض خطوط الكهرباء مقطوعة في المنطقة، بما في ذلك المبنى الذي اشتعلت فيه النيران. وينتظر رجال الإطفاء تأكيدًا من شركة Consumers Energy بأن المبنى قد تم إلغاء تنشيطه قبل أن يتمكنوا من معالجة النقاط الساخنة المتبقية.

ولم يتم بعد تحديد ما إذا كانت خطوط الكهرباء قد تحطمت بسبب الرياح العاتية أو البرق، بحسب كلارك. وكإجراء احترازي، تم إخلاء 36 وحدة سكنية، رغم عدم حدوث حريق أو أضرار أو قلق على الوحدات السكنية نفسها. يتم إيواء السكان النازحين في محطة Alpine Township Fire Department 1 ومبنى مكاتب York Creek.

وأقام الصليب الأحمر ملجأً في محطة الإطفاء للنازحين. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات المأوى المؤقت في مبنى مكاتب يورك كريك، وتتوقف الحافلات من The Rapid في المجمع السكني ليتمكن السكان من البحث عن مأوى مؤقت.

مكتب عمدة مقاطعة كينت موجود أيضًا في مكان الحادث للمساعدة في مراقبة حركة المرور في المنطقة.