استكشاف عقدين من التقدم في محطة الفضاء الدولية

تحتفل محطة الفضاء الدولية (ISS) بإنجاز هام اليوم حيث تبلغ من العمر 25 عامًا. منذ إنشائها في عام 1998، كانت محطة الفضاء الدولية في طليعة استكشاف الفضاء، حيث عززت العديد من التطورات العلمية وتوفر منصة للتعاون الدولي.

أحد المجالات الرئيسية للبحث في محطة الفضاء الدولية هو علم الأحياء الفضائية. تسمح بيئة الجاذبية الصغرى الفريدة للمحطة للعلماء بدراسة تأثيرات انعدام الوزن على العمليات البيولوجية المختلفة. في دراسة حديثة، خضع أربعة رواد فضاء لمسح العين كجزء من البحوث الطبية الحيوية. تم إجراء عمليات المسح عن بعد، حيث قام الأطباء على الأرض بمراقبة العملية من خلال معدات الاتصال التي أنشأها الطاقم.

وفي الوقت نفسه، كان رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية يشاركون في التدريبات المتعلقة بعمليات المركبات الفضائية. تدرب القائد أندرياس موجينسن، جنبًا إلى جنب مع زملائه من أفراد الطاقم، على إجراءات فك الإرساء والهبوط للمركبة الفضائية SpaceX Dragon Endurance باستخدام أجهزة الكمبيوتر الموجودة على متن الطاقم. تلقى الطاقم أيضًا مجموعات الإمدادات الطبية من المركبة الفضائية وأعدها للتخزين.

كما كانت أبحاث علم النبات الفضائي والخلايا الجذعية من مجالات التركيز الهامة. أجرى رائد الفضاء لورال أوهارا دراسة علم النبات الفضائي لتعزيز تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بين أفراد القبائل. تضمنت هذه الدراسة تعريض البذور للجاذبية الصغرى لعدة أشهر، تليها مقارنتها بنفس البذور المتبقية على الأرض. من ناحية أخرى، أجرى ساتوشي فوروكاوا دراسة حول كيفية شعور الخلايا بالجاذبية من خلال مراقبة العينات تحت المجهر في وحدة مختبر كيبو.

في قسم روسكوزموس من محطة الفضاء الدولية، أجرى رائد الفضاء أوليغ كونونينكو فحوصات على الأنظمة المختلفة لوحدة العلوم ناوكا. وقام أحد أفراد الطاقم الآخر، نيكولاي تشوب، بمراقبة نشاط قلبه وتنظيف قنوات الهواء في الوحدات. ارتدى كونستانتين بوريسوف قبعة مليئة بأجهزة الاستشعار أثناء ممارسة تقنيات الطيران الكوكبي والروبوتية المستقبلية على جهاز الكمبيوتر.

على مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية، كانت محطة الفضاء الدولية بمثابة مركز للتعاون العلمي العالمي. ومع رواد فضاء من 25 دولة وزوار من 21 دول ومنطقة، سهلت المحطة أكثر من 108 بحث وتحقيق تعليمي. ولم يؤد هذا المسعى المشترك إلى تعزيز فهمنا للفضاء فحسب، بل جمع أيضًا الدول معًا في السعي وراء المعرفة.

لمزيد من التحديثات حول أنشطة المحطة، يمكنك متابعة مدونة المحطة الفضائية @space_station و@ISS_Research على Twitter، وحسابات ISS Facebook وISS Instagram. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاشتراك في التحديثات الأسبوعية لوكالة ناسا للبقاء على اطلاع بأحدث التطورات في مجال استكشاف الفضاء.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هي محطة الفضاء الدولية (ISS)؟

محطة الفضاء الدولية هي محطة فضائية صالحة للسكن وتقع في مدار أرضي منخفض. وهو بمثابة مختبر للبحث العلمي والتعاون الدولي بين مختلف الدول.

2. ما هو التركيز الأساسي للبحث في محطة الفضاء الدولية؟

تجري محطة الفضاء الدولية أبحاثًا في مجالات مختلفة، بما في ذلك بيولوجيا الفضاء والفيزياء والكيمياء وعلم الفلك وصحة الإنسان. تهدف هذه الدراسات إلى تعزيز فهمنا للفضاء والمساهمة في التقدم العلمي.

3. منذ متى تعمل محطة الفضاء الدولية؟

تم إطلاق محطة الفضاء الدولية في عام 1998، مع انطلاق الوحدة الأولى، زاريا، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. وقد تم احتلالها بشكل مستمر منذ نوفمبر 2000.

4. ما هي الجاذبية الصغرى، ولماذا هي مهمة للبحث؟

تشير الجاذبية الصغرى إلى الحالة التي تنخفض فيها قوى الجاذبية بشكل كبير، كما هو الحال في الفضاء. فهو يسمح للعلماء بدراسة كيفية تصرف العمليات الفيزيائية والبيولوجية المختلفة دون تدخل جاذبية الأرض، مما يؤدي إلى رؤى واكتشافات فريدة من نوعها.

5. كيف ساهمت محطة الفضاء الدولية في التعاون الدولي؟

وقد جمعت محطة الفضاء الدولية رواد فضاء وباحثين من مختلف البلدان، مما عزز التعاون والعمل الجماعي. وقد سهلت التحقيقات العلمية المشتركة وكانت بمثابة منصة لتبادل المعرفة والموارد بين الدول.