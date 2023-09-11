رائد الفضاء فرانك روبيو يسجل رقما قياسيا للأيام المتواصلة في الفضاء

حطم رائد الفضاء فرانك روبيو الرقم القياسي لرحلة فضائية واحدة لوكالة ناسا من خلال قضاء 356 يومًا متواصلًا في الفضاء. كان روبيو، إلى جانب زملائه من أفراد الطاقم القائد سيرجي بروكوبييف ومهندسي الطيران دميتري بيتلين، جزءًا من طاقم البعثة 69 على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لأكثر من عام.

واحتفل رائد الفضاء مارك فاندي هاي، بمهمة روبيو التي حطمت الرقم القياسي، والذي كان يحمل سابقًا الرقم القياسي البالغ 355 يومًا متواصلًا في الفضاء. هنأ فاندي هاي روبيو خلال محادثة مسجلة مسبقًا من الفضاء إلى الأرض في 5 سبتمبر.

يتألف طاقم البعثة 69 الحالي من مجموعتين منفصلتين، إحداهما موجودة في المحطة الفضائية منذ ما يقرب من عام. المجموعة الأخرى، بما في ذلك روبيو، كانت على متن السفينة منذ 27 أغسطس. وفي نهاية الشهر، سيغادر أفراد الطاقم الأطول خدمة، مما يمثل نهاية مهمتهم التي حطمت الرقم القياسي في الفضاء.

وفي الوقت نفسه، يستعد ثلاثة من أفراد الطاقم الجدد للانضمام إلى محطة الفضاء الدولية. سينطلق رائد الفضاء ناسا لورال أوهارا، إلى جانب رائدي الفضاء روسكوزموس أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان على متن سفينة طاقم سويوز إم إس-24. ومن المقرر أن يلتحقوا بوحدة Rassvet في محطة الفضاء الدولية بعد ما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات من الإطلاق.

وسيقوم الطاقم الجديد بإجراء أبحاث فضائية متقدمة خلال مهمتهم التي تستغرق ستة أشهر. ويشمل ذلك التجارب العلمية المتعلقة بالجاذبية الصغرى والتي ستساهم في فهمنا لظروف المعيشة في الفضاء وتفيد البشر على الأرض وفي الفضاء.

بالإضافة إلى الأنشطة الجارية على محطة الفضاء الدولية، يمكن لعشاق الفضاء البقاء على اطلاع دائم من خلال متابعة مدونة المحطة الفضائية @space_station و@ISS_Research على منصات التواصل الاجتماعي. يمكن أيضًا العثور على أبرز مقاطع الفيديو الأسبوعية على صفحة تحديث فيديو NASA.

مصادر:

- ناسا.جوف