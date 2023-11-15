مقال جديد: عمالقة التجارة الإلكترونية يستفيدون من خيارات الائتمان لتعزيز مبيعات الأعياد

في خطوة استراتيجية لزيادة المبيعات خلال موسم الأعياد، استفادت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون من المشتريات المرتبطة بالائتمان، مما أدى إلى زيادة مبيعات الأعياد. استفاد العملاء من أكثر من 600 كرور روبية من خصومات البطاقات التي تقدمها البنوك في السوق عبر الإنترنت، مع نسبة ملحوظة تبلغ 25 بالمائة من جميع المشتريات التي تتم من خلال الأقساط الشهرية المتساوية (EMIs).

وسلط كيشور ثوتا، مدير تجارب التسوق في أمازون، الضوء على التوافر المتزايد لخيارات الائتمان للمستهلكين، مثل تلك التي تقدمها البنوك والشركات المالية غير المصرفية (NBFCs)، وخدمات الدفع لاحقًا. ومن خلال توسيع هذه السبل للحصول على الائتمان، تم تمكين العملاء من إجراء عمليات شراء أكثر أهمية ومتميزة.

ولم يقتصر تأثير هذه الاستراتيجية على المدن الكبرى؛ وحتى المستوى الثاني وما بعده شهد ارتفاعًا في الطلب على العناصر ذات العلامات التجارية، لا سيما في مجالات الموضة والجمال والإلكترونيات. وشدد ثوتا على أن التميز لم يقتصر على الإلكترونيات وحدها، بل كان واضحًا أيضًا في فئات مثل البقالة. أظهر المستهلكون رغبة في الترقية من المنتجات الأساسية إلى البدائل المتميزة عندما يتم تقديم مجموعة واسعة منهم.

وفي حين أن خيارات الائتمان لم تقتصر على السلع باهظة الثمن، فقد أثبتت فائدتها للعملاء الذين يفكرون في المنتجات ذات الأسعار المعتدلة أيضًا. وأوضح ثوتا أنه يمكن الاستفادة من هذا التسهيل الائتماني الممتد على سلال كبيرة بما فيه الكفاية من المنتجات التي تستوفي معايير مؤهلة محددة.

أثبتت جهود أمازون لزيادة المبيعات الاحتفالية أنها مثمرة، حيث شارك العملاء من 99.7 بالمائة من رموز PIN في البلاد في الاحتفالات التي استمرت لمدة شهر. ومن الجدير بالذكر أن 80% من المتسوقين ينحدرون من بلدات المستوى 2 و3، حيث ساهمت مدن مثل جالاندهار وكولهابور وميدنابور وفيساكاباتنام بنشاط في هذه الزيادة.

كما شهد موسم الأعياد زيادة الطلب على فئات مثل المجوهرات والساعات الذكية المتميزة ومنتجات التجميل الفاخرة. لعب أعضاء Amazon Prime، ومعظمهم من مدن المستوى 2 و3، دورًا مهمًا في دفع هذه الزيادة في الطلب.

ومع استمرار تطور منصات التجارة الإلكترونية، تظهر الاستفادة من خيارات الائتمان كاستراتيجية رابحة، مما يمكّن العملاء من تحقيق تطلعاتهم وتوسيع ميزانياتهم للمشتريات المتميزة. ومع تزايد توافر خيارات الائتمان، من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، مما يعود بالنفع على المستهلكين وعمالقة التجارة الإلكترونية.

الأسئلة الشائعة

1. هل يمكن للعملاء الاستفادة من خيارات الائتمان للمشتريات بخلاف السلع باهظة الثمن؟

نعم، تتيح التسهيلات الائتمانية الممتدة من أمازون للعملاء الاستفادة من خيارات الائتمان ليس فقط للسلع ذات الأسعار المرتفعة ولكن أيضًا لسلال كبيرة بما فيه الكفاية من المنتجات التي تلبي معايير التأهيل.

2. هل تقتصر المشتريات المتميزة على مدن المترو؟

لا، يمتد اتجاه التميز إلى ما هو أبعد من مدن المترو ويتم ملاحظته في مدن المستوى 2 و3 أيضًا. يُظهر العملاء في مختلف المناطق ميلًا متزايدًا نحو المنتجات ذات العلامات التجارية والمتميزة.

3. كيف ساهم أعضاء أمازون برايم في زيادة مبيعات الأعياد؟

خلال موسم الأعياد، شارك أكثر من 65 بالمائة من أعضاء Amazon Prime، الذين يقيم معظمهم في مدن المستوى 2 و3، بنشاط في التسوق، مما ساهم في زيادة المبيعات.