Crash Team Rumble الموسم الثاني: خرائط جديدة، ونمط اللعب، والبطل، وبطاقة المعركة

وصل الموسم الثاني من Crash Team Rumble مع إضافات جديدة ومثيرة للعبة. يمكن للاعبين أن يتوقعوا خرائط جديدة، ووضعًا جديدًا، وبطلًا جديدًا، وبطاقة معركة جديدة تمامًا. يقدم التحديث الأخير نظرة جديدة على اللعبة، حيث يوفر طرقًا جديدة للعب ومتعة لا نهاية لها لمحبي Crash.

أحد أبرز الأحداث في الموسم الثاني هو تقديم وضع الحفلة. يوفر هذا الريمكس التعاوني المكون من 2 لاعبين استراحة من المباريات التنافسية ويسمح للاعبين بالاسترخاء. وتتكون من 4 جولات ألعاب صغيرة متميزة، لكل منها تحدياتها الخاصة. يعد العمل الجماعي أمرًا بالغ الأهمية حيث يحتاج اللاعبون إلى العمل معًا لإنجاز المهام وجمع الساعات لزيادة الوقت المتبقي لهم. قد يؤدي إتقان كل موجة من أوضاع Party Mode إلى فتح موجة Boss Wave السرية، مما يضع مهارات المحاربين القدامى في Crash في الاختبار النهائي.

تتميز جولات وضع الحفلة بأنواع مختلفة من اللعب. في لعبة Speed ​​Run، يتسابق اللاعبون عبر منصات السرعة مع تجنب المخاطر مثل المصدات وصناديق النيترو. ما هو كوكين؟ يتطلب من اللاعبين جمع مكونات محددة وإضافتها إلى وعاء يتنقل حول الخريطة. تتحدى لعبة Get Lit اللاعبين لاستخدام شمعة لإضاءة الفوانيس المنتشرة حول البرج قبل نفاد الوقت. في Dig It، يبحث اللاعبون عن العظام المدفونة ويعيدون تجميعها في المركز للكشف عن هيكل عظمي كامل. أخيرًا، لعبة Balloon Bounce، التي سيتم إصدارها لاحقًا في الموسم الثاني، تكلف اللاعبين بالقفز عبر البالونات لتسجيل النقاط.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم الموسم الثاني بطلاً جديدًا يُدعى ريبتو. هذه الشخصية، التي تنحدر من عالم Spyro، تستخدم صولجانًا وتمتلك تعاويذ مميتة وقوية. تشمل قدرات Ripto إطلاق الكرات النارية واستدعاء البرق وإنشاء موجات تسونامي. يمكن للاعبين المهرة الجمع بين هذه القدرات لإطلاق العنان للمجموعات المدمرة. سيكون Ripto متاحًا في وقت لاحق من هذا الموسم.

لاستكمال ميزات اللعب الجديدة، يقدم الموسم الثاني خريطتين جديدتين: Waste Deep وJazz Junction. تأخذ Waste Deep اللاعبين إلى مجاري خطيرة مليئة بتجارب Cortex، في حين أن Jazz Junction عبارة عن خريطة ليلية نابضة بالحياة مع أجواء مفعمة بالحيوية. تقدم كل خريطة تحدياتها ومفاجآتها الفريدة.

أخيرًا، يأتي الموسم الثاني مزودًا بـ Battle Pass من 2 مستوى، مما يوفر للاعبين الفرصة لفتح أشكال جديدة ومستحضرات تجميل وموسيقى والمزيد. يمكن الحصول على Battle Pass من خلال Crash Team Rumble Deluxe Edition أو شراؤها بشكل منفصل.

أصبح الموسم الثاني من Crash Team Rumble متاحًا الآن، وهو يقدم قدرًا كبيرًا من المحتوى المثير للعبة. سواء كنت من محبي المنافسة الشديدة أو اللعب التعاوني، فإن هذا التحديث يحتوي على ما يناسب كل عشاق Crash. لا تفوت على العمل!

مصادر:

– [المصدر 1: المقال الأصلي]

– [المصدر 2: اتجاه الألعاب]