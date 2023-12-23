دالاس كاوبويز يهيمن على Division Rivals في NFC Showdown

أظهر فريق دالاس كاوبويز هيمنته ليلة الأحد بفوز كبير على منافسه الشرس فيلادلفيا إيجلز 33-13. بقيادة قورتربك داك بريسكوت، لم يتخل فريق Cowboys عن تقدمهم أبدًا وأوقف هجوم النسور طوال المباراة. وبهذا الفوز، يحمل كلا الفريقين الآن رقمًا قياسيًا مثيرًا للإعجاب 10-3 لهذا الموسم ويرتبطان ارتباطًا وثيقًا بفريق سان فرانسيسكو 49ers في المركز الأول في NFC.

لعب دفاع فريق Cowboys دورًا حاسمًا في فوزهم، حيث خنق هجوم النسور وحصرهم في هدفين ميدانيين فقط. لقد أجبروا أيضًا على ثلاث تحولات وقاموا بإيقاف رابع حاسم. جاء الهبوط الوحيد لفيلادلفيا بفضل تعثر بريسكوت. على الرغم من أن هجوم رعاة البقر ربما لم يكن مصقولًا مثل أدائهم الأخير، إلا أن بريسكوت ألقى تمريرتين للهبوط، وأدت لعبة الركض إلى إضعاف جبهة النسور بشكل فعال.

واصل لاعب الركل الصاعد براندون أوبري موسمه الاستثنائي بتسجيل أربعة أهداف ميدانية أخرى، بما في ذلك 60 ياردة. لقد ربط الآن الرقم القياسي للفريق لمعظم الأهداف الميدانية الناجحة المتتالية عند 30. وقد فاز فريق Cowboys الآن بخمس مباريات متتالية وحققوا انتصارات مكونة من رقمين للسنة الثالثة على التوالي. هذا الخط هو الأطول منذ حقبة هيمنتهم في التسعينيات، عندما فازوا بثلاثة سوبر بولز.

لم يكن أداء بريسكوت سلسا مثل مبارياته السابقة، خاصة من حيث الدقة. قبل مباراة الأحد، أكمل بريسكوت ما لا يقل عن 65.8% من تمريراته في المباريات السبع الماضية. ومع ذلك، فقد أكمل 58.1% فقط من تمريراته (18 من 31) ضد النسور. على الرغم من ذلك، فقد مدد خطه من المباريات المتتالية بتمريرتين على الأقل إلى سبع تمريرات، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم توني رومو.

بعد ذلك، سيواجه فريق Cowboys فريق Buffalo Bills في 17 ديسمبر الساعة 4:25 مساءً. إت.

فيلادلفيا إيجلز يكافح من أجل الحفاظ على الزخم ضد رعاة البقر

يجد فيلادلفيا إيجلز أنفسهم في وضع محفوف بالمخاطر بعد خسارة غير متوازنة 33-13 أمام دالاس كاوبويز ليلة الأحد. تأتي هذه الهزيمة في أعقاب خسارة كبيرة أخرى أمام فريق سان فرانسيسكو 49ers، مما أدى إلى سلسلة هزائم في مباراتين. في حين أن خصومهم الجدد هم فرق NFC ذات قدرة تنافسية عالية، فإن دفاع النسور كان متعثرًا، ولا يزال هجومهم يعاني من البدايات البطيئة والتحولات غير المناسبة.

يبلغ الرقم القياسي لفيلادلفيا الآن 10-3، مما يضعهم في تعادل افتراضي مع كاوبويز وناينرز على المركز الأول في المؤتمر. من أجل استعادة الاستقرار ومواكبة المصنف رقم 1 في التصفيات، يجب على النسور أن ينتعشوا في مباراة الأسبوع 15 القادمة.

قورتربك جالين هيرتس واجه ليلة مليئة بالتحديات ضد كاوبويز، حيث تمكن من إدارة 92 ياردة فقط في 7 من 13 إكمالًا في النصف الأول. تراجع النسور مرة أخرى في الشوط الأول ، ليواصلوا سلسلة تأخرهم في الشوط الأول إلى ست مباريات متتالية. خسر هيرتس ارتباكًا في استحواذ فيلادلفيا على الكرة الافتتاحية، مما أدى إلى توقف مسيرة واعدة. على الرغم من وجود بعض أجهزة الاستقبال المتميزة مثل DeVonta Smith وA.J. براون، عانى الهجوم من أداء غير متناسق.

جاءت لحظة محورية في المباراة قرب نهاية الربع الثالث عندما قرر المدرب نيك سيرياني التقدم في المركزين الرابع والثامن على خط دالاس 8 ياردة. ومع ذلك، أجبر هجوم فريق Cowboys Hurts على إطلاق الكرة بسرعة، مما أدى إلى دوران عند الهبوط حيث لم يتمكن سميث من الوصول إلى علامة الهبوط الأولى.

كافح دفاع النسور أيضًا لاحتواء فريق كاوبويز، مما سمح لهم بتسجيل هدف في دقيقة واحدة و1 ثانية فقط قبل نهاية الشوط الأول. يمثل هذا أكبر عدد من النقاط التي تخلى عنها النسور في الدقيقتين الأخيرتين قبل نهاية الشوط الأول هذا الموسم.

سوف يتطلع النسور إلى الارتداد عندما يواجهون سياتل سي هوكس يوم 18 ديسمبر الساعة 8:20 مساءً. إت.