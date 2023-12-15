مدرب دالاس كاوبويز مايك مكارثي يواجه مستقبلًا غامضًا

حقق فريق دالاس كاوبويز سلسلة انتصارات متتالية في الأسابيع الأخيرة، مما عزز مكانته كواحد من أفضل الفرق في اتحاد كرة القدم الأميركي. ومع ذلك، هناك شائعات متداولة حول مستقبل فترة عمل المدرب مايك مكارثي مع الفريق. تشير التكهنات إلى أنه إذا فشل رعاة البقر في إجراء جولة فاصلة عميقة، فقد يتم التخلي عن مكارثي.

حتى أن أحد التقارير يدعي أن رعاة البقر قد اصطفوا بالفعل كبديل محتمل لمكارثي. وفقًا لتوني بولين من SportsKeeda، هناك اعتقاد متزايد في اتحاد كرة القدم الأميركي بأن المنسق الدفاعي دان كوين سيتم ترقيته إلى المدير الفني إذا تم إطلاق سراح مكارثي. كوين، الذي كان مع فريق Cowboys لمدة ثلاثة مواسم، عمل سابقًا كمدرب رئيسي لفريق Atlanta Falcons من عام 2015 إلى عام 2020. وقاد فريق Falcons إلى الظهور في Super Bowl في عام 2016.

بينما حصل كوين على اهتمام الفرق الأخرى بمناصب المدرب الرئيسي في الماضي، هناك تكهنات بأنه قد يختار البقاء مع كاوبويز في عام 2024 إذا احتفظ مكارثي بمنصبه. تعتبر وظيفة المدرب الرئيسي في دالاس مرغوبة للغاية في عالم الرياضة، مما يجعلها فرصة جذابة للمدربين الطموحين.

يتزايد الضغط على مكارثي بسبب الأداء الباهت للفريق بعد الموسم تحت قيادته. في السنوات الأربع التي قضاها مع فريق Cowboys، حقق مكارثي رقمًا قياسيًا إجماليًا قدره 39-23، لكن سجل التصفيات يبلغ 1-2. وقد أدى هذا إلى زيادة التوقعات من مالك الفريق جيري جونز، الذي يتطلع إلى رؤية رعاة البقر يرفعون كأس بطولة أخرى في حياته.

مع نفاد صبر جونز، البالغ من العمر الآن 81 عامًا، أصبح مستقبل مكارثي على المحك. في حين أن سجله يشير إلى فترة ولاية ناجحة، إلا أن نتائج ما بعد الموسم كانت مخيبة للآمال. سيحدد الوقت ما إذا كان مكارثي قادرًا على قيادة الفريق إلى جولة فاصلة عميقة وتأمين منصبه كمدرب رئيسي لفريق كاوبويز لسنوات قادمة، أو ما إذا كان كوين سيتدخل لتولي زمام الأمور.