شقيقان يغزوان السماء من أجل قضية نبيلة

انطلق شون أوكين، 25 عامًا، وشقيقه إيوغان، 24 عامًا، مؤخرًا في مغامرة مثيرة للقفز بالمظلات لجمع الأموال لصالح مؤسسة ماري كوري، وهي مؤسسة خيرية قدمت دعمًا لا يقدر بثمن لوالدتهما الراحلة مارتينا.

قرر الأخوان أوكين، وكلاهما ينحدران من مقاطعة ديري، الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة والدتهما من خلال المشاركة في القفز بالمظلة المليء بالأدرينالين. لم تكن جهودهم أقل من رائعة، حيث تمكنوا من جمع مبلغ مثير للإعجاب يقارب 20 جنيه إسترليني لماري كوري.

بعد أن فقدا والدتهما بسبب السرطان عندما كانا طفلين صغيرين، تأثر شون وإيوغان بشدة بالرعاية والمساعدة التي قدمتها ماري كوري خلال أيام مارتينا الأخيرة. مستوحاة من ذكراها، انضم شون، الخبير الاكتواري، إلى شقيقه إيوغان، وهو كهربائي انتقل مؤخرًا إلى سيدني مع صديقته، في تنظيم حملة القفز بالمظلات لجمع التبرعات.

وكانت القفزة الجريئة إلى المجهول تجربة مبهجة للإخوة. تحدث شون بحماس عن اندفاع الأدرينالين، قائلًا: "لقد كان القيام بالقفز بالمظلة بمثابة ضجة كبيرة وكان مثيرًا حقًا لأنه شيء لم نفعله من قبل." لم يغب عنهم الثقل العاطفي لمهمتهم، حيث قال شون: "لقد كانت أيضًا عاطفية للغاية بالنسبة لنا قبل وبعد القفز مباشرة، حيث كنا نفكر فقط في أمي بينما كنا نفعل ذلك في ذاكرتها".

بالنسبة لعائلة أوكين، تحمل الذكرى العشرين لمارتينا أهمية خاصة، حيث تتزامن مع توقع الترحيب بحفيدهم الأول. يعد الوصول الوشيك بمثابة تذكير مؤثر بالإنجازات التي فاتت والدتهم الراحلة، مما يجعل مسعى جمع التبرعات لماري كوري أكثر أهمية.

تحدثت عمة الأخوين، ساندرا كيلي، عن مهمتهما الاستثنائية بكل فخر، قائلة: "عندما أخبرني شون وإيوغان أنهما كانا يقومان بالقفز بالمظلة، اعتقدت أن القيام بذلك كان أمرًا شجاعًا للغاية. ستكون مارتينا الأم الأكثر فخرًا في العالم بين أطفالها الأربعة، بعد مرور 20 عامًا الآن.

أسئلة وأجوبة

ما هي ماري كوري؟

ماري كوري هي مؤسسة خيرية تقدم الرعاية والدعم للأفراد المصابين بأمراض خطيرة وأسرهم.

كيف قام الأخوان أوكين بجمع الأموال لماري كوري؟

نظم شون وإيوغان حدثًا مثيرًا للقفز بالمظلات لجمع الأموال لصالح المؤسسة الخيرية.

لماذا اختار الأخوان أوكين القفز بالمظلات كنشاط لجمع التبرعات؟

أراد الأخوان الاحتفال بالذكرى العشرين لوفاة والدتهما بطريقة لا تُنسى ومليئة بالأدرينالين أثناء جمع الأموال للمؤسسة الخيرية التي دعمتها.

ما مقدار الأموال التي جمعها الأخوان أوكين؟

لقد تمكنوا من جمع ما يقرب من 9,000 جنيه إسترليني لماري كوري من خلال حملة جمع التبرعات الخاصة بالقفز بالمظلات.

ما هي أهمية ذكرى مارتينا للعائلة؟

تحمل الذكرى السنوية معنى خاصًا حيث تستعد الأسرة للترحيب بحفيدها الأول، وهو حدث بهيج كانت والدتهم الراحلة تعتز به.

كيف دعمت العائلة ماري كوري في الماضي؟

جمعت عائلة O'Kane سابقًا أكثر من 70,000 ألف جنيه إسترليني من خلال حفل رقص للاحتفال بالذكرى الأولى لوفاة مارتينا وجمعت 7,000 جنيه إسترليني إضافية للاحتفال بالذكرى العاشرة.

المصدر mariecurie.org.uk