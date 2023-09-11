حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

الأخبار

خيبة أمل متجددة حيث لم تقدم متاجر Dunnes أي تحديث بشأن تاريخ إعادة فتح مركز التسوق Ferrybank

Byفيكي ستافروبولو

سبتمبر 11، 2023
خيبة أمل متجددة حيث لم تقدم متاجر Dunnes أي تحديث بشأن تاريخ إعادة فتح مركز التسوق Ferrybank

أعرب Cllr Ger Frisby عن خيبة أمله بسبب عدم وجود اتصالات من متاجر Dunnes فيما يتعلق بموعد إعادة فتح مركز Ferrybank للتسوق. أكد مدير الخدمات في مجلس مقاطعة كيلكيني، دينيس مالون، أنه كتب إلى متاجر Dunnes لكنه لم يتلق أي رد.

صرح Cllr Frisby أن إعادة فتح مركز Ferrybank للتسوق يعد جزءًا مهمًا من اللغز بالنسبة للمجتمع المحلي. ومع ذلك، وعلى الرغم من الترقب ومحاولات المجلس التعامل مع متاجر دونز، إلا أنه لم يكن هناك أي استجابة.

وأوضح دينيس مالون أن Dunnes Stores هي شركة خاصة، وبالتالي فهي غير ملزمة بالتعامل مع السلطة المحلية. ومع ذلك، فإنه سوف يقوم بمحاولة أخرى للاتصال بهم.

كان مركز التسوق Ferrybank، الواقع على حدود كيلكيني ووترفورد، شاغرًا في الغالب منذ اكتماله في عام 2008. ومؤخرًا، تم تأكيد أن Dunnes Stores هي المشتري للمجمع. ومع ذلك، على الرغم من أعمال الإصلاح واسعة النطاق التي يتم تنفيذها في المبنى، لم يتم الإعلان عن موعد الافتتاح بعد.

أبلغ مهندس المنطقة ستان كولين مسؤولي المجلس أنه تم إجراء تحسينات مختلفة، مثل إعادة تشكيل المدخل لتعزيز إمكانية الوصول، بالإضافة إلى عمليات التفتيش على أجهزة إنذار الحريق والأمن.

يعد نقص التواصل من متاجر Dunnes أمرًا مخيبًا للآمال لكل من المجلس والمجتمع المحلي الذين ينتظرون بفارغ الصبر إعادة افتتاح مركز Ferrybank للتسوق. على الرغم من أن الشركة تتمتع بحقوقها في عدم التعامل مع السلطة المحلية، إلا أنه سيكون من المفيد لجميع الأطراف المعنية أن يكون لديها خطوط اتصال مفتوحة.

مصادر:

– [المادة المصدر] (عنوان URL: تم حذفه)
- تعريفات:
– مركز فيريبانك للتسوق: مجمع تسوق يقع على حدود كيلكيني ووترفورد.
– متاجر Dunnes: شركة بيع بالتجزئة مملوكة للقطاع الخاص قامت بشراء مركز Ferrybank للتسوق.
– مجلس مقاطعة كيلكيني: السلطة الحكومية المحلية المسؤولة عن إدارة مقاطعة كيلكيني.

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

الأخبار

مراجعة Wordle: تحليل لغز Wordle 819

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا
الأخبار

البكتيريا القديمة أول من استعمر الأرض منذ أكثر من 407 مليون سنة

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو
الأخبار

مقارنة بين Sonos Beam (الجيل الثاني) ومكبرات الصوت Samsung HW-S2B

سبتمبر 16، 2023 فيكي ستافروبولو

فاتك

علوم

Isro تنتظر تأكيد الإشارة من Vikram Lander مع عودة ضوء الشمس إلى القطب الجنوبي للقمر

سبتمبر 22، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

اكتشف علماء الفلك ثاني أكسيد الكربون على قمر كوكب المشتري أوروبا، مما يشير إلى إمكانية السكن

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

وكالة الفضاء الأوروبية لبناء وإطلاق كوكبة الأقمار الصناعية IRIS2

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

اكتشاف مذهل: مادة تشبه الرمال تتدفق صعودًا

سبتمبر 22، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات