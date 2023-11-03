الميكروبات: تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد كيميائية مفيدة

تجد ملايين القطع البلاستيكية طريقها إلى محيطات العالم كل يوم، مما يساهم في أزمة التلوث البلاستيكي العالمية. ومع ذلك، فقد توصل العلماء إلى اكتشاف رائد يمكن أن يحدث ثورة في الطريقة التي نتعامل بها مع النفايات البلاستيكية. وبدلاً من السماح للبلاستيك المهمل بالتراكم في مدافن النفايات أو تلويث النظم البيئية البحرية، ابتكر الباحثون في الولايات المتحدة ميكروباً خاصاً يمكنه تحويل نوع معين من البلاستيك إلى مواد كيميائية قيمة لها تطبيقات مختلفة.

في هذا المسعى البحثي المبتكر، طور العلماء نسخة من بكتيريا E. coli التي تمتلك قدرة غير عادية على تحطيم البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)، وهو مادة بلاستيكية شائعة الاستخدام توجد في الزجاجات ومواد التعبئة والتغليف. وينتج عن التحول الناتج حمض الأديبيك، وهو مركب متعدد الاستخدامات يستخدم في إنتاج العطور والملابس والأدوية الصيدلانية. تقليديا، يتم الحصول على حمض الأديبيك من الوقود الأحفوري من خلال عمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة. ولكن بمساعدة هذه البكتيريا المهندسة، تصبح النفايات البلاستيكية موردا قيما لإنتاج هذه المادة الكيميائية الأساسية.

إن قدرة الميكروبات على معالجة التلوث البلاستيكي تمتد إلى ما هو أبعد من هذا الإنجاز الأخير. في عام 2001، تم اكتشاف ميكروب قادر على استهلاك البلاستيك في مكب نفايات ياباني، مما يوفر الأمل في تسخير الطاقة الميكروبية لمكافحة التلوث البلاستيكي. كشفت الأبحاث الجارية أن الميكروبات في جميع أنحاء العالم عبارة عن إنزيمات تتطور بشكل طبيعي ويمكنها تحطيم أنواع مختلفة من البلاستيك. اكتشف العلماء في جامعة تشالمرز السويدية أن الميكروبات الموجودة في التربة ومياه البحر تمتلك هذه الإنزيمات الفريدة، مما يشير إلى أن الطبيعة نفسها قد تحمل المفتاح لحل مشكلة البلاستيك لدينا.

علاوة على ذلك، قد لا تساعد الميكروبات في الحد من التلوث البلاستيكي فحسب، بل قد تساهم أيضًا في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وتظهر الدراسة الأخيرة التي أجرتها جامعة نيوكاسل أن البكتيريا المعدلة وراثيا قادرة على تسخير ثاني أكسيد الكربون، وهو غاز الدفيئة الأكثر شيوعا، وتحويله إلى مواد كيميائية، أو مواد بلاستيكية، أو حتى وقود. ومن خلال استخدام مفاعل حيوي مملوء ببكتيريا الإشريكية القولونية المكملة بالموليبدينوم، نجح الباحثون في تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى حمض الفورميك. يوفر هذا الإنجاز آفاقًا محيرة لالتقاط واستخدام ثاني أكسيد الكربون بدلاً من إطلاقه في الغلاف الجوي، مما قد يخفف من آثار تغير المناخ.

توفر القوة التحويلية للميكروبات بصيصًا من الأمل في مواجهة التحديات البيئية الملحة. ومن خلال الاستفادة من القدرات الطبيعية لهذه الكائنات المجهرية، قد نتمكن من إيجاد حلول مستدامة للتلوث البلاستيكي والاحتباس الحراري، وتحويل النفايات إلى موارد قيمة وحماية كوكبنا الهش للأجيال القادمة.

أسئلة وأجوبة:

ما هو البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET)؟

البولي إيثيلين تيريفثاليت (PET) هو نوع من البلاستيك شائع الاستخدام ويوجد في الصناعة والمنتجات الاستهلاكية، مثل الزجاجات ومواد التعبئة والتغليف.

هل تستطيع الميكروبات تحطيم البلاستيك؟

نعم، لقد طورت الميكروبات إنزيمات يمكنها تحطيم أنواع مختلفة من البلاستيك، مما يوفر حلاً محتملاً للتلوث البلاستيكي.

كيف يمكن للميكروبات أن تساعد في ظاهرة الاحتباس الحراري؟

يمكن للبكتيريا المهندسة خصيصًا التقاط ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الجو وتحويله إلى مواد كيميائية أو مواد بلاستيكية أو وقود مفيدة.

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