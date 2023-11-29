أعلنت شركة Cotic Bikes، الشركة المصنعة الشهيرة للدراجات عالية الجودة، عن إطلاق أحدث الجيل السابع من Cotic BFe، مما يمثل مناسبة حلوة ومرّة لعشاق ركوب الدراجات. في حين أن النموذج الجديد مدعاة للاحتفال، إلا أنه يشير أيضًا إلى نهاية حقبة حيث سيكون الدفعة الأخيرة من العجلات الصلبة مقاس 7 بوصة التي تنتجها الشركة.

تم تصميم Cotic BFe، المعروف بطبيعته الصاخبة والمتعددة الاستخدامات، للتعامل مع أي شيء بدءًا من دورات مسار BMX وحتى خطوط الانحدار الأكثر انحدارًا. سواء كنت تبحث عن قدرة مناورة دقيقة على مسارات المضخة أو تتعامل مع مسارات أحادية المسار الصعبة، فإن BFe يستوعب أحجام شوكة مختلفة تتراوح من 120 مم إلى 160 مم. يعزز هيكل الإطار الفولاذي أداءه الشبيه بالمشاغبين.

بالنسبة لهذا التشغيل الأخير من BFe، قامت Cotic بإجراء تحديثات مهمة على هندستها، مما أدى إلى قوس سفلي أقل، وزاوية مقعد أكثر انحدارًا، ورؤساء إضافيين. تساهم هذه التحسينات في تحسين المنعطفات، وسهولة التسلق، وزيادة تعدد الاستخدامات، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لكل من السباقات التنافسية وركوب القوارب المغامرة.

كما تم تحديث جماليات BFe أيضًا، مع تقديم خيارات الألوان Army Green وGunmetal. في حين أن أنبوب رينولدز 853 السفلي يظل ميزة ثابتة، مما يوفر قوة استثنائية حيثما تكون هناك حاجة إليها، فإن بقية الإطار يتميز بأنابيب كرومو المعالجة بالحرارة من كوتيك.

على الرغم من أن توديع العجلات ذات العجلات مقاس 27.5 بوصة قد يثير إحساسًا بالحنين إلى الماضي، إلا أن شركة Cotic Bikes تتطلع إلى المستقبل. استقبلت الشركة مؤخرًا Esme Ward، أصغر سفيرة لها حتى الآن والتي تبلغ من العمر 11 عامًا. وستستكشف Esme، وهي متسابقة BMX موهوبة، متعة ركوب الدراجات الجبلية جنبًا إلى جنب مع عائلتها. وتأمل كوتيك أن تجد العزاء والمتعة في ركوب الدراجات الجبلية كنشاط ترفيهي بعيدا عن ضغوط السباق.

مع تقدم Cotic Bikes للأمام، فإنها تشجع المتحمسين على البقاء على اتصال بعلامتهم التجارية وزيارة موقعهم على الويب لمعرفة المزيد عن BFe. بالإضافة إلى ذلك، تدعو الشركة متابعيها للانضمام إلى مغامرات Esme وسفراء Women Of Steel على وسائل التواصل الاجتماعي.

منظور جديد في نهاية حقبة

في حين أن توديع العجلات ذات العجلات مقاس 27.5 بوصة يمثل نهاية فصل لـ Cotic Bikes، فإنه يمثل أيضًا التزام الشركة بالتقدم والابتكار. ينبع قرار التوقف عن هذا الخط من الدراجات من ملاحظتهم أن مبيعات إصدار BFeMAX 29er تجاوزت مبيعات الطراز 27.5 بوصة لبعض الوقت. من خلال تركيز جهودها على تلبية متطلبات السوق والتطور باستخدام التقنيات الجديدة، تضمن Cotic أن تستمر دراجاتها في تقديم أداء استثنائي وجودة ركوب.

أسئلة وأجوبة

1. هل ستستمر شركة Cotic Bikes في إنتاج الدراجات ذات الذيل الصلب؟

قطعاً! على الرغم من أنها لن تقوم بعد الآن بتصنيع الدراجات الصلبة ذات العجلات مقاس 27.5 بوصة، إلا أن Cotic Bikes تظل ملتزمة بإنتاج مجموعة واسعة من الدراجات ذات العجلات الصلبة والدراجات ذات التعليق الكامل لتلبية الاحتياجات المتنوعة لراكبي الدراجات.

2. هل لا يزال بإمكاني شراء دراجة صلبة بعجلات مقاس 27.5 بوصة من Cotic Bikes؟

في حين أن الدفعة الأخيرة من العجلات الصلبة مقاس 27.5 بوصة متاحة الآن، فمن المستحسن الاتصال بـ Cotic Bikes مباشرة للتحقق من التوافر وإجراء عملية شراء.

3. هل هناك أي خطط لمستقبل Cotic Bikes؟

تستكشف Cotic Bikes باستمرار إمكانيات جديدة وتسعى جاهدة لتحقيق التميز في عالم ركوب الدراجات. ومع انضمام سفيرهم الجديد إسمي وارد، يبدو المستقبل واعدا. ستواصل الشركة ابتكار وتصميم وإنشاء دراجات تلهم الدراجين من جميع الأعمار ومستويات المهارة لاستكشاف العالم على عجلتين.