كوستكو تستحوذ على برج المكاتب من شركة Bankrupt Real Estate Trust

قامت كوستكو، سلسلة البيع بالتجزئة المشهورة بأسعار مخفضة، بعملية استحواذ فريدة من خلال شراء برج مكاتب مكون من 10 طوابق من صندوق استثمار عقاري مفلس في هيوستن. يقع العقار، المعروف باسم North Central Plaza I، على طريق الولايات المتحدة السريع 75 ويمتد على مساحة 200,000 قدم مربع تقريبًا. كلفت عملية الاستحواذ كوستكو 14.25 مليون دولار، وفقًا لإيداعات محكمة الإفلاس. تم تشييد المبنى عام 1982، ويقع على مساحة 4 أفدنة تقريبًا.

تأتي هذه الخطوة من قبل كوستكو في الوقت الذي تقوم فيه Hartman SPE، وهي وحدة تابعة لشركة Silver Star Properties REIT، ببيع مكاتبها ومباني البيع بالتجزئة للتركيز على استثمارات التخزين الذاتي. يتوقع وسطاء العقارات أن كوستكو قد تختار هدم برج المكاتب وتوسيع نطاق البيع بالتجزئة أو إعادة توظيف المبنى للاستخدام المكتبي.

صرح ديفيد ويلر، رئيس شركة Hartman SPE، أن عرض كوستكو يمثل أفضل عرض يمكن الحصول عليه للعقار في هذا الوقت. وافقت محكمة الإفلاس على عملية البيع، مما سمح لشركة هارتمان بإجراء عملية بيع منظمة لأصولها للدفع لدائنيها وتعظيم رأس المال لإعادة توزيع شركة سيلفر ستار في فئة أصول التخزين الذاتي.

في منطقة دالاس، يمتلك هارتمان العديد من مباني المكاتب ومراكز التسوق الأخرى، بما في ذلك برج جيتواي على الطريق السريع الشمالي المركزي، وبرج مكاتب ثري فورست بلازا، وبرج سكايلارك في أرلينغتون، ومركزي التسوق ريتشاردسون هايتس وبروميناد نورث في ريتشاردسون. ويأتي الإفلاس بعد نزاع قانوني بين ألين هارتمان مؤسس الشركة وشركة الاستثمار العقاري، أدى إلى ديون تجاوزت 200 مليون دولار.

يمثل استحواذ كوستكو على برج المكاتب خطوة استراتيجية في توسيع تواجدها في المنطقة وتنويع عملياتها. على الرغم من أن الشركة لم تكشف عن خططها المحددة للمبنى، إلا أن خبراء الصناعة ينتظرون بفارغ الصبر أخبارًا حول كيفية استخدام كوستكو لهذه الإضافة الفريدة إلى محفظتها.