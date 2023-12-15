تقدم أمازون سماعة الألعاب اللاسلكية CORSAIR Virtuoso RGB بسعر لا يهزم

تبيع أمازون حاليًا سماعة الألعاب اللاسلكية CORSAIR Virtuoso RGB التي نالت استحسانًا كبيرًا بسعر مخفض بشكل لا يصدق يبلغ 110.49 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن سعرها الأصلي البالغ 200 دولار أمريكي. ظلت هذه السماعة، المعروفة بميزاتها الاستثنائية، ثابتة فوق 150 دولارًا طوال النصف الأول من عام 2023، حتى أنها ارتفعت مرة أخرى إلى 200 دولار في أواخر الربيع. ومع ذلك، انخفض السعر بشكل كبير في أواخر الصيف، حيث وصل إلى 125 دولارًا في أغسطس ويحوم حول 140 دولارًا منذ ذلك الحين. مع هذه الصفقة، يمكنك الاستفادة من خصم بنسبة 45%، وهو ما يتجاوز ما ذكرناه سابقًا بمقدار 9 دولارات ويمثل أقل سعر تم تقديمه على الإطلاق.

أثناء ارتداء هذه السماعة، يمكنك الاستمتاع بصوت محيطي 7.1 ونطاق تردد واسع يتراوح من 20 هرتز إلى 40,000 هرتز، مما يعزز تجربة اللعب الخاصة بك من خلال السماح لك باكتشاف اتجاه الأعداء القادمين بدقة. يمتد النطاق اللاسلكي حتى 60 قدمًا ويضمن صوتًا عالي الدقة وزمن وصول منخفض للغاية، بفضل تقنية Slipstream CORSAIR اللاسلكية المتقدمة. يمكنك توصيله عبر دونجل USB أو كابل 3.5 ملم أو USB. تشتمل سماعة الرأس أيضًا على ميكروفون متعدد الاتجاهات قابل للفصل بجودة بث عالية، مما يوفر صوتًا واضحًا ودقيقًا.

بالإضافة إلى هذه الصفقة الرائعة، تقدم أمازون أيضًا سماعة الألعاب متعددة الأنظمة SteelSeries Arctis Nova 1 بسعر مخفض قدره 40 دولارًا، بعد أن كان 60 دولارًا. وهي مجهزة بمحركات عالية الدقة يمكن تخصيصها للحصول على جودة صوت مثالية، إلى جانب ميزة الصوت المكاني بزاوية 360 درجة لتجربة ألعاب غامرة. تتوافق سماعة الرأس مع جميع الأنظمة الأساسية وتتضمن ميكروفونًا لإلغاء الضوضاء للتخلص من ضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها.

إذا كنت مهتمًا باستكشاف المزيد من سماعات الألعاب، فتأكد من إطلاعك على سماعة الألعاب Astro A50 X الجديدة من Logitech، المتوفرة للطلب المسبق. تسمح سماعة الرأس هذه بالتبديل السلس بين وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر باستخدام ممر HDMI. لتلبية جميع احتياجات الألعاب الخاصة بك، قم بزيارة مركز ألعاب الكمبيوتر الخاص بنا لتبقى على اطلاع بأحدث الأدوات والمعدات لرفع مستوى إعداد الألعاب لديك إلى المعايير الاحترافية.

استمتع بجودة صوت وراحة لا تقبل المنافسة مع سماعة الألعاب اللاسلكية CORSAIR Virtuoso RGB، المتوفرة بسعر لا يصدق على أمازون.