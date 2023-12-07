امتداد جديد للطقس يجلب درجات حرارة أكثر برودة وأمطارًا

أدى التحول في أنماط الطقس إلى حدوث تغيير مرحب به في وسط فلوريدا، مع استقرار درجات الحرارة الباردة والهواء الأكثر جفافًا. ومن المتوقع أن يستمر هذا الامتداد الجديد للطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

مع بداية اليوم، تصل درجات الحرارة بالفعل إلى الخمسينيات، بل إن بعض الأماكن تصل إلى الستينيات. طوال فترة ما بعد الظهر، سترتفع درجات الحرارة ببطء إلى منتصف السبعينيات، مما يوفر ظروفًا مريحة تحت سماء مشمسة في الغالب. ومع ذلك، مع تقدم الليل، سيتحرك الهواء البارد من الشمال، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر.

صباح الغد، سيحتاج الكثيرون في جميع أنحاء وسط فلوريدا إلى ارتداء سترات ثقيلة حيث من المتوقع أن تكون درجات الحرارة في الأربعينيات وأقل من الخمسينيات. على الرغم من وجود أشعة الشمس الشاملة في فترة ما بعد الظهر، إلا أن درجات الحرارة ستواجه صعوبة في الارتفاع، حيث تصل فقط إلى الستينيات الدنيا والمتوسطة. الرياح الشمالية الشمالية الغربية القوية ستجعل الجو أكثر برودة.

ومن المتوقع أن يكون يوم الخميس أبرد صباح هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى الثلاثينيات والأربعينيات. ستشهد المجتمعات الساحلية درجات حرارة استيقاظ أكثر دفئًا قليلاً في الخمسينيات الدنيا. بشكل عام، سيأتي يوم الخميس بأشعة الشمس الباردة، حيث تصل أعلى مستوياتها إلى الستينيات العليا والسبعينيات الدنيا.

إذا كنت تتطلع إلى أحداث يوم الجمعة، مثل Share Your Christmas، فمن المستحسن إحضار سترة، حيث ستكون درجات الحرارة في الصباح في منطقة المترو أقل من الخمسينيات وحتى الأربعينيات في المناطق الشمالية والغربية. ومع ذلك، سيشهد بعد ظهر الجمعة سماء مشمسة في الغالب، مع وصول درجات الحرارة إلى السبعينيات الدنيا والمتوسطة.

ستبدأ عطلة نهاية الأسبوع بأشعة الشمس ودرجات حرارة أكثر دفئًا في الثمانينيات. إلا أن هذا الطقس اللطيف سيتغير يوم الأحد مع اقتراب جبهة باردة. وستنخفض المرتفعات مرة أخرى إلى السبعينيات، مصحوبة بأمطار متفرقة وعواصف في فترة ما بعد الظهر والمساء. سيتبع الهواء البارد والجاف في أعقاب الجبهة.

بشكل عام، يمكن لسكان وسط فلوريدا أن يتطلعوا إلى طقس أكثر برودة وأقل رطوبة في الأيام المقبلة. لا تنس إحضار سترة والاستعداد للأمطار والعواصف المحتملة يوم الأحد.