لا تخاطر بخسارة ممتلكاتك: ادفع الضرائب المستردة الآن!

ملخص: تحث ماريا باباس، أمينة صندوق مقاطعة كوك، أصحاب العقارات على تسوية الضرائب المستحقة عليهم قبل إدراج ممتلكاتهم في قائمة بيع الضرائب السنوية. ويتضمن البيع، المقرر إجراؤه في الفترة من 9 إلى 12 يناير 2022، شراء المستثمرين للديون الضريبية المتأخرة، لكنه لا يتضمن بيع عقارات فعلية. مع وجود أكثر من 236 مليون دولار من الضرائب المستحقة لعام 2022، يتم تحذير أصحاب العقارات من دفع ما يصل لتجنب الامتيازات المحتملة على ممتلكاتهم.

في بيان صدر مؤخرًا، أكدت ماريا باباس، أمينة خزانة مقاطعة كوك، على أهمية قيام أصحاب العقارات بتسوية ضرائبهم المتأخرة على الفور لتجنب مخاطر إدراج ممتلكاتهم في قائمة بيع الضرائب السنوية. وتسمح عملية البيع، المقرر إجراؤها في يناير من العام المقبل، للمستثمرين بشراء الديون الضريبية المتأخرة، ولكنها لا تنطوي على بيع العقارات نفسها.

وفقًا لباباس، يوجد حاليًا 52,401 عقارًا في مقاطعة كوك مع التزامات ضريبية مستحقة يبلغ مجموعها أكثر من 236 مليون دولار. ومن بين هؤلاء، هناك ما يقرب من 30,000 ألف شخص مدينون بأكثر من 1,000 دولار، في حين أن 22,884 يدينون بأقل من 1,000 دولار. تشمل الضرائب غير المدفوعة الضرائب المفروضة على 15,944 عقارًا في شيكاغو و6,940 قطعة أرض في ضواحي مقاطعة كوك.

ولمساعدة أصحاب العقارات على البقاء على اطلاع، يتخذ مكتب باباس تدابير مختلفة. يتم إرسال الإشعارات المعتمدة عبر البريد لتنبيه أصحاب العقارات بأن ضرائبهم غير المدفوعة قد يتم عرضها للبيع، مما قد يؤدي إلى حجز ممتلكاتهم. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم مكتب أمين الصندوق بنشر قوائم العقارات ذات الضرائب المتأخرة في الصحف المحلية.

للتحقق مما إذا كانت الممتلكات الخاصة بك مدرجة في قائمة مبيعات الضرائب السنوية، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني Cookcountytreasurer.com. وينصح باباس أصحاب العقارات بعدم تأخير وتسوية الضرائب المستحقة عليهم لتجنب المضاعفات المحتملة وضمان أمن ممتلكاتهم.

تذكر أن دفع الضرائب في الوقت المحدد ليس التزامًا قانونيًا فحسب، بل هو أيضًا خطوة حاسمة في الحفاظ على حقوق الملكية الخاصة بك. اتخذ إجراءً اليوم لتجنب خطر فقدان ممتلكاتك.