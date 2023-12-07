تكشف شركة Rutter's عن تصميم متجر موسع وخيارات للتزود بالوقود

كشفت Rutter's، وهي سلسلة متاجر صغيرة بارزة في وسط ولاية بنسلفانيا، مؤخرًا عن توسعة مثيرة للإعجاب لأحد متاجرها في Springettsbury Township، مقاطعة يورك. المتجر، الذي يقع على ارتفاع 14500 جبل طريق صهيون، تضاعف حجمه، مما زاد من مساحته من 4,300 إلى 7,800 قدم مربع.

لا توفر التجديدات مساحة أكبر للعملاء فحسب، بل تقدم أيضًا تصميمًا مبتكرًا وحديثًا. إحدى الإضافات البارزة هي طابق الميزانين في الطابق الثاني، والذي يوفر الآن أماكن جلوس تتسع لما يصل إلى 30 شخصًا. يتيح هذا التحسين للمتسوقين الاستمتاع بوجباتهم ومشروباتهم في أجواء مريحة وأنيقة.

إلى جانب منطقة الجلوس الموسعة، قامت Rutter's أيضًا بإجراء تحسينات كبيرة على مرافق المطبخ الخاصة بها. وهذا يسمح بمجموعة واسعة من خيارات القائمة وتجربة طعام أفضل للعملاء بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، جلبت عملية التجديد مقصورة بيرة بزاوية 29 درجة، تلبي احتياجات عشاق البيرة، ومجموعة أكبر من النبيذ والمشروبات الأخرى.

وقال كريس هارتمان، نائب رئيس قسم الوقود والإعلان والتطوير في شركة Rutter's: "يسعدنا أن نقدم أحدث أفكارنا لتصميم المتاجر، والمصممة خصيصًا لتعزيز تجربة العملاء". "من خلال هذا الموقع المحدث، نسعى جاهدين لتزويد عملائنا بمتجر جديد وحديث يعرض التزامنا بالابتكار، وهو جانب أساسي من علامتنا التجارية."

بالإضافة إلى المتجر الموسع والمرافق المحسنة، تقدم Rutter's أيضًا للعملاء مجموعة متزايدة من خيارات التزود بالوقود. ويشمل ذلك الوصول إلى خالي من الرصاص 15، والوقود المرن، والخالي من الإيثانول، والديزل التلقائي، مما يوفر تجربة تعبئة أكثر شمولاً ومرونة.

تدير شركة Rutter's، التي يقع مقرها الرئيسي في مقاطعة يورك، ما مجموعه 85 متجرًا في جميع أنحاء بنسلفانيا وميريلاند وفيرجينيا الغربية. يمثل هذا التوسع وإعادة التصميم تفاني الشركة المستمر لتلبية الاحتياجات والتفضيلات المتطورة لعملائها الكرام.