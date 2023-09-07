يقترح العلماء انخفاض عدد سكان الإنسان القديم بناءً على التحليل الجيني

قدمت مقالة حديثة في مجلة Science دليلاً على أن عدد أسلافنا القدماء ربما انخفض إلى حوالي 1,300 فرد بالغ لمدة تقارب 100,000 عام. ويعتقد أن هذا الانخفاض الكبير، الذي يشار إليه باسم "عنق الزجاجة"، قد حدث خلال فترة مناخية شديدة البرودة.

الطريقة المستخدمة لتحديد حجم هذه المجموعات القديمة تتضمن تحليل الحمض النووي الحديث. ومن خلال دراسة توزيع الطفرات في الجينوم، يتمكن الباحثون من تقدير أحجام السكان في فترات زمنية مختلفة. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة تقتصر على بضع مئات الآلاف من السنين فقط، حيث يصبح الحمض النووي نادرًا جدًا بحيث لا يمكن قراءته بدقة بعد هذا الإطار الزمني.

قام مؤلفو المقال بتطوير نموذج لإعادة بناء أحجام السكان، ولكن من المهم الإشارة إلى أن النماذج هي تبسيط للواقع. يمكنهم إنتاج نتائج تعكس المعلومات الحقيقية الموجودة في التسلسلات أو تولد معلومات مصطنعة. يثير هذا القيد تساؤلات حول دقة نتائج الدراسة.

شكك النقاد أيضًا في دقة البيانات المحددة المقدمة في الدراسة، مثل التاريخ الدقيق وحجم الانخفاض السكاني. هذه التفاصيل ليست مستمدة مباشرة من النموذج ولكنها تعتمد على معلمات أولية قد تكون عشوائية. على سبيل المثال، افترض الباحثون أن عمر الإنجاب هو 25 عامًا، لكن من غير الواضح ما إذا كانت هذه القيمة ظلت مستقرة على مدى 900,000 ألف عام.

في حين أن هناك انتقادات منهجية وتفسيرية لهذه الدراسة، فمن المهم أن نفهم أن المعرفة العلمية غالبا ما تتطور من خلال النقد والمناقشة. الجدل والنقاش ليسا مقتصرين على هذا المجال، بل موجودان في جميع التخصصات العلمية. مع مرور الوقت، يعمل المجتمع العلمي على تصحيح المعرفة وتحسينها لفهم أصولنا بشكل أفضل.

ومن الأهمية بمكان أن نتذكر أن المعرفة العلمية ليست مبنية على ورقة بحثية واحدة، بل على مجموعة من الأدلة من مختلف مجالات البحث المتجاورة ولكن المتميزة. يسلط هذا التعقيد الضوء على عملية البحث العلمي والتحسين المستمر للمعرفة مع مرور الوقت.

مصادر:

– مقال في مجلة العلوم: [أدخل المصدر]

- تييري جرانج، عالم الوراثة ومدير أبحاث المركز الوطني للبحوث العلمية في معهد جاك مونود وجامعة باريس سيتي