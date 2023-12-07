دراسة جديدة تكشف عن تناقضات في نطاقات قيادة المركبات الكهربائية

سلطت دراسة حديثة أجرتها مجلة Consumer Reports الضوء على نطاقات القيادة المتنوعة للسيارات الكهربائية. ووجدت الدراسة أن ما يقرب من نصف المركبات الكهربائية التي تم اختبارها كانت أقل من نطاقات القيادة المقدرة لها على النحو الذي حددته وكالة حماية البيئة (EPA). يشكل هذا التناقض مشكلة محتملة لأصحاب المركبات الكهربائية، وخاصة أولئك الذين يشرعون في رحلات طويلة، حيث قد يجدون أنفسهم ينفدون من البطارية في وقت أقرب مما كان متوقعا.

يتم عرض نطاقات القيادة المعلن عنها على ملصقات النوافذ وتشرف عليها وكالة حماية البيئة (EPA). ومع ذلك، كشفت دراسة Consumer Reports أن بعض المركبات الكهربائية كانت أقل بما يصل إلى 50 ميلاً من نطاقاتها المقدرة، بينما تجاوزت سيارات أخرى توقعاتها، حيث تجاوزت مركبة واحدة نطاقها المعلن بمقدار 70 ميلاً.

وفقًا لأليكس كنيزك، مدير اختبار السيارات والرؤى في Consumer Reports، فإن القلق بشأن النطاق والشحن يمثلان مخاوف كبيرة بالنسبة للمستهلكين. قد يكون العثور على محطات شحن موثوقة، خاصة في مناطق غير مألوفة، أمرًا صعبًا بالنسبة لأصحاب السيارات الكهربائية. وأوضح كنيزك: "أصبح القلق بشأن الشحن أمرًا بارزًا - فقد يكون الشاحن معطلاً أو ربما يتم شحنه بمعدل أقل من المعلن عنه".

أجرت تقارير المستهلك تقييمها من خلال قيادة المركبات حتى نفاد طاقة البطارية تمامًا. ركزت الدراسة على عدد الأميال التي يمكن أن تقطعها كل مركبة كهربائية على الطريق السريع دون الحاجة إلى شحن. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء الاختبار في ظروف صيفية مواتية، تتراوح بين 70 و90 درجة فهرنهايت، حيث يمكن أن تؤدي درجات الحرارة الباردة إلى تقليل نطاق السيارة الكهربائية.

وكشفت الدراسة أن أداء السيارات الكهربائية من BMW وMercedes-Benz كان أفضل من نطاقات القيادة المقدرة من قبل وكالة حماية البيئة (EPA). وشددت تقارير المستهلك على أهمية الحصول على مدى أطول، وسلطت الضوء على مدى ملاءمتها والطمأنينة التي توفرها لأصحاب السيارات الكهربائية الذين يخططون للرحلات الطويلة.

من المهم ملاحظة أن تقارير المستهلك لم تختبر نماذج معينة من السيارات الكهربائية من شيفروليه ونيسان وبولستار وتيسلا وريفيان بسبب قيود الملكية أو عدم الامتثال لمعايير الاختبار الخاصة بها.

في حين توصف السيارات الكهربائية بأنها خيار أكثر صداقة للبيئة للسائقين، تؤكد هذه الدراسة على الحاجة إلى معلومات دقيقة وموثوقة فيما يتعلق بنطاقات القيادة. ومع اعتماد المزيد من المستهلكين للسيارات الكهربائية، يجب على المصنعين وواضعي السياسات معالجة هذه التناقضات لضمان تجربة ملكية إيجابية وتخفيف القلق بشأن فرض رسوم على الرحلات الطويلة.