لماذا يجب أن تكون التكنولوجيا المستعملة خيارك المفضل للتسوق أثناء العطلات

موسم التسوق في العطلات على قدم وساق، ويتطلع صائدو الصفقات بفارغ الصبر إلى عروض الجمعة السوداء وCyber ​​Monday، خاصة بالنسبة للإلكترونيات. ومع ذلك، هناك طريقة للتغلب على الحشود والاستمتاع بخصومات كبيرة – من خلال النظر في التكنولوجيا المستعملة.

وفقًا للوكاس روكيت جوترمان، مدير حملة "مصممة لتدوم" التابعة لشركة PIRG الأمريكية، فإن اختيار الأجهزة الإلكترونية المستعملة لا يساعدك فقط على تعطيل أسعار الجمعة السوداء على مدار العام ولكنه يساهم أيضًا في الاستدامة البيئية. أصدر صندوق التعليم التابع لمجموعة أبحاث المصلحة العامة الأمريكية (PIRG) تقريرًا يسلط الضوء على العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها عند شراء العناصر المجددة.

يوضح جوترمان أنه غالبًا ما يكون هناك اختلاف بسيط بين الأجهزة الإلكترونية المستعملة والجديدة. يمكن أن تعني علامة "الصندوق المفتوح" أو "مثل الجديد" ببساطة أنه تمت إعادة تخزين العنصر بعد إعادته دون فتحه. ومن خلال التسوق الذكي وفهم كيفية استخدام تجار التجزئة لهذه المصطلحات، يمكنك تحقيق صفقات مذهلة.

تعتبر بعض الأدوات الذكية، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية والمحمولة، مناسبة بشكل خاص لعمليات الشراء المستعملة. على سبيل المثال، بفضل الحملة الناجحة التي قامت بها PIRG، أصبحت أجهزة Google Chromebook، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ذات الأسعار المعقولة والمستخدمة على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، تدوم الآن لمدة عقد من الزمن بدلاً من انتهاء صلاحيتها بعد بضع سنوات فقط.

من ناحية أخرى، قد ترغب في توخي الحذر عند شراء أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر المجددة. تميل هذه المنتجات إلى أن تكون أكبر حجمًا وأكثر هشاشة ويصعب إصلاحها.

عند اختيار العناصر المجددة، استهدف المنتجات عالية الجودة من العلامات التجارية المعمرة. من خلال اختيار العناصر التي تم تصميمها لتدوم طويلاً والتي قد تكون أكثر تكلفة عندما تكون جديدة، فإنك تضمن أنها ستستمر في خدمتك بشكل جيد كمشتريات مستعملة.

بالإضافة إلى الاستمتاع بتوفير التكاليف، يعد شراء التكنولوجيا المستعملة خيارًا مسؤولاً بيئيًا. يوضح جوترمان أن معظم التأثير البيئي للإلكترونيات يأتي من عملية إنتاجها. إن الموارد والطاقة والمواد اللازمة لتصنيع الهواتف الذكية وسماعات الرأس وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون كبيرة. من خلال شراء هاتف مجدد، يمكنك تقليل البصمة البيئية للهاتف الذكي، على سبيل المثال، بنسبة تصل إلى 91%.

قبل إجراء عملية الشراء، من الضروري أن تتعرف على سياسة الإرجاع التي يقدمها البائع. عادةً، سيكون لديك فترة 30 يومًا للإرجاع، على الرغم من أنها قد تكون أقصر في بعض الحالات.

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أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يجب أن أفكر في شراء التكنولوجيا المستعملة؟

ج: يتيح لك اختيار العناصر المجددة الاستمتاع بخصومات على مدار العام ويساهم في الاستدامة البيئية، لأنه يقلل من التأثير البيئي الإجمالي للإلكترونيات.

س: ما هي أنواع الإلكترونيات المناسبة للشراء المستعمل؟

ج: تعد الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة خيارات ممتازة للتسوق السلع المستعملة. تدوم أجهزة Google Chromebook، على وجه الخصوص، لمدة 10 سنوات، وذلك بفضل الحملة الناجحة التي قامت بها PIRG.

س: هل جميع العناصر المجددة تستحق الشراء؟

ج: في حين أنه يمكن شراء معظم الأجهزة الإلكترونية مجددة، فمن المستحسن تجنب شراء أجهزة التلفاز وشاشات الكمبيوتر المجددة نظرًا لحجمها وهشاشتها وتحديات الإصلاح.

س: كيف يمكنني التأكد من حصولي على منتج جيد مجدد؟

ج: ابحث عن العلامات التجارية المعروفة بمتانتها وطول عمرها. اختيار العناصر التي قد تكون أكثر تكلفة عندما تكون جديدة يضمن جودتها كمشتريات مستعملة.

س: ما هي الفائدة البيئية من شراء الأجهزة الإلكترونية المجددة؟

ج: يستهلك إنتاج الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية وسماعات الرأس وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون، موارد وطاقة كبيرة. من خلال شراء العناصر المجددة، يمكنك تقليل التأثير البيئي بنسبة تصل إلى 91%.

س: ما الذي يجب علي مراعاته فيما يتعلق بالعائدات؟

ج: تعرف على سياسة الإرجاع الخاصة بالبائع، فهي قد تختلف. في معظم الحالات، سيكون لديك فترة 30 يومًا للإرجاع، ولكن قد يعرض بعض البائعين فترة أقصر.