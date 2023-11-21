مغامرات جديدة بانتظارك في المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص بتوسيع ميناء الفضاء في لعبة Construction Simulator

تأخذ لعبة Construction Simulator، التي طورتها شركة Weltenbauer Software Entwicklung GmbH، اللاعبين في رحلة مثيرة مع أحدث توسعاتها. يقدم المحتوى القابل للتنزيل Spaceport Expansion DLC عالمًا جديدًا تمامًا من الإمكانيات لعشاق البناء عبر منصات الألعاب المختلفة.

انطلق في خريطة حملة مستقلة وغامرة ستأسر خيالك. مع أكثر من 40 ساعة من المحتوى الإضافي، هناك فرص لا حصر لها لعرض مهاراتك في البناء ومعالجة المشاريع الصعبة. يقدم المحتوى القابل للتنزيل (DLC) لمسة ديناميكية للعبة، مما يسمح للاعبين بتصميم وبناء قاعدة إطلاق الصواريخ الخاصة بهم.

بينما تستكشف النجوم باستخدام المحتوى القابل للتنزيل Spaceport Expansion DLC لـ Construction Simulator، ستكون قادرًا على القيام بدور المقاول الماهر، وتشكيل مستقبل استكشاف الفضاء. بدءًا من وضع الأساسات لمنصات الإطلاق وحتى تجميع مكونات الصواريخ المعقدة، تقدم اللعبة تجربة واقعية من المؤكد أنها ترضي رغبتك في الإبداع والابتكار.

يتوفر المحتوى القابل للتنزيل Spaceport Expansion DLC على منصات الألعاب الشهيرة، بما في ذلك PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series S|X والكمبيوتر الشخصي. انضم إلى الأصدقاء عبر الإنترنت وانخرط في لعبة تعاونية مثيرة متعددة اللاعبين بينما تعملون معًا لإنجاز مشاريع البناء الضخمة.

استعد لفتح مستوى جديد من الإثارة والمغامرة في لعبة Construction Simulator. انغمس في المحتوى القابل للتنزيل Spaceport Expansion DLC وشاهد عجائب الفضاء تتكشف أمام عينيك. هل أنت مستعد لتشكيل مستقبل استكشاف الفضاء؟

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو جهاز محاكاة البناء؟

ج: Construction Simulator هي لعبة محاكاة بناء تعاونية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت، حيث يلعب اللاعبون دور مقاول البناء ويتعاملون مع مشاريع البناء المختلفة.

س: ما الذي يقدمه المحتوى القابل للتنزيل (DLC) الخاص بـ Spaceport Expansion؟

ج: يقدم المحتوى القابل للتنزيل Spaceport Expansion DLC خريطة حملة جديدة، وأكثر من 40 ساعة من المحتوى الإضافي، والقدرة على بناء قاعدة إطلاق الصواريخ.

س: ما هي الأنظمة الأساسية التي يتوفر عليها محتوى Spaceport Expansion DLC؟

ج: يتوفر المحتوى القابل للتنزيل Spaceport Expansion DLC لأجهزة PlayStation 4 وPlayStation 5 وXbox One وXbox Series S|X والكمبيوتر الشخصي.