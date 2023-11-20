سوني تطلق كاميرا α6700 متعددة الاستخدامات بدون مرآة في الهند

طرحت سوني أحدث إضافة إلى مجموعة كاميرات APS-C في السوق الهندية مع الكاميرا بدون مرآة α6700 المرتقبة. توفر هذه الكاميرا مزيجًا من التصميم المدمج وإمكانية النقل الاستثنائية والوظائف سهلة الاستخدام، وهي مصممة لإبهار عشاق التصوير الفوتوغرافي من جميع مستويات المهارة.

تتميز كاميرا α6700 بتصميم أنيق وعصري، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستخدمين أثناء التنقل. تتضمن إحدى ميزاته الجديرة بالملاحظة شاشة LCD متغيرة الزاوية مقاس 3 بوصات تدعم وظيفة اللمس. يتيح ذلك للمصورين التنقل بسهولة عبر الإعدادات وضبط نقاط التركيز ومراجعة الصور الملتقطة بنقرة بسيطة على الشاشة.

بالإضافة إلى واجهتها البديهية، توفر كاميرا α6700 قرصًا قابلاً للتخصيص، مما يوفر للمصورين إمكانية الوصول السريع إلى إعداداتهم المفضلة. من المؤكد أن هذه الميزة ستجذب المحترفين الذين يحتاجون إلى تعديلات سريعة في بيئات التصوير الديناميكية.

تم تجهيز الكاميرا بمنظار رؤية إلكتروني، مما يوفر تجربة تصوير واضحة وغامرة. يوفر محدد المنظر الإلكتروني معاينة فورية للصورة، مما يسمح للمصورين بتركيب لقطاتهم بدقة وإجراء التعديلات حسب الحاجة.

تم دمج خيارات الاتصال الشاملة في كاميرا α6700. يتضمن ذلك فتحة بطاقة microSD وBluetooth 4.2 وشبكة WiFi مزدوجة النطاق وموصل HDMI صغير ووظيفة التحكم عن بعد. تضمن هذه الميزات المشاركة السلسة للصور ونقل الملفات إلى الأجهزة الأخرى وإمكانيات التحكم عن بعد.

بالنسبة لأولئك الذين يمتلكون عدسات بالفعل، تقدم سوني كاميرا α6700 كخيار للجسم فقط بسعر 1,36,990 روبية. يتيح ذلك للمصورين توفير التكاليف من خلال استخدام عدساتهم الحالية. ومع ذلك، توفر سوني أيضًا حزمًا مجمعة للعملاء الذين يفضلون الإعداد الكامل. الكاميرا ذات العدسة مقاس 16-50 مم متاحة بسعر 1,47,490 روبية، في حين أن حزمة عدسة التكبير مقاس 18-135 مم بسعر 1,72,990 روبية.

بفضل ميزاتها متعددة الاستخدامات، وتصميمها المدمج، وسهولة استخدامها، لا بد أن تصبح كاميرا α6700 هي المفضلة لدى المصورين الذين يتطلعون إلى التقاط صور مذهلة واستكشاف عالم الكاميرات غير المزودة بمرآة.