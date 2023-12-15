تطوير جديد في مركز ديترويت الجديد لتحقيق فوائد مجتمعية كبيرة

في جهد تعاوني كبير، كشفت هنري فورد هيلث، ومنظمة ديترويت بيستونز، وجامعة ولاية ميشيغان عن حزمة فوائد مجتمعية شاملة لتطويرها المقترح بقيمة 3 مليارات دولار في مركز ديترويت الجديد. تتضمن هذه الحزمة، وهي الأكبر المقترحة على الإطلاق، مساهمات مالية كبيرة وإنفاقًا مستهدفًا لإفادة المجتمع بشكل مباشر.

تستلزم حزمة المزايا ما يقرب من 100 مليون دولار من المساهمات المالية المباشرة وأكثر من 600 مليون دولار من القيمة الإجمالية التي يتم إنفاقها على احتياجات مجتمعية محددة. بل هو نتيجة لعملية فوائد المجتمع الإلزامية في ديترويت لمشاريع التنمية واسعة النطاق التي تسعى إلى تخفيض الضرائب والإعانات العامة.

تم تسجيل الرقم القياسي السابق في ديترويت لمثل هذه الحزمة في وقت سابق من هذا العام لتطوير منطقة ديترويت بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي تضمنت 12 مليون دولار من المساهمات المالية المباشرة وما يزيد قليلاً عن 100 مليون دولار من الإنفاق المستهدف على وجه التحديد.

أعرب ريتشارد حداد، المدير التنفيذي للعمليات في بيستونز، عن حماسته قائلاً: "ستكون هذه أكبر حزمة فوائد مجتمعية تم تسليمها على الإطلاق في تاريخ المرسوم، في تاريخ هذه العملية، في تاريخ ديترويت. "

قبل الموافقة النهائية، سيتم التصويت على الحزمة المقترحة من قبل المجلس الاستشاري للحي (NAC)، وهو مجموعة من سكان المنطقة المتطوعين. وتتضمن الحزمة 82 طلبًا من أصل 155 قدمتها NAC، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 2.5 مليار دولار لتلبية جميع الطلبات.

وعلى الرغم من أهمية الفوائد المقترحة، أعرب بعض السكان عن مخاوفهم في الاجتماع، مشيرين إلى أن الحزمة لم تلبي جميع طلباتهم وتضمنت عناصر لا علاقة لها باحتياجات المجتمع.

يشمل التطوير المخطط له توسعة مستشفى هنري فورد، وإسكانًا مستأجرًا لذوي الدخل المختلط، ومبنى بحثيًا مشتركًا بين هنري فورد هيلث وجامعة ولاية ميشيغان. وبينما تسعى المنظمات الثلاث إلى الحصول على إعفاءات ضريبية وحوافز لأجزاء بناء الإسكان والأبحاث، لا يتم السعي للحصول على مثل هذه المزايا لتوسيع المستشفى الذي تبلغ تكلفته 2.2 مليار دولار.

تتضمن حزمة المزايا المقترحة مبادرات مختلفة مثل توفير مساحات خضراء بالقرب من المستشفى، ودعم الشركات المحرومة ومقرها ديترويت، وتقديم وحدات سكنية بأسعار معقولة، وقبول قسائم الإسكان القسم 8، وتقديم المنح الدراسية، ومساعدة الشباب من مجتمع LGBTQ+.

ومع استمرار المفاوضات وتشكل حزمة المزايا النهائية، فمن الواضح أن هذا التطوير في مركز ديترويت الجديد سيجلب مزايا كبيرة ومتنوعة للمجتمع.