عنوان المقال الجديد: مجموعة الساعات القديمة لكميل نانجياني تعرض أسلوبه الفريد

فاجأ كميل نانجياني، المعروف بعبقريته الكوميدية، الجمهور خلال عرضه الارتجالي الأخير في The Ice House Comedy Club في باسادينا. أثناء إلقاء نكاته الذكية، تباهى نانجياني بذوقه الرفيع في الساعات من خلال ارتداء ساعة رولكس جي إم تي ماستر العتيقة "Root Beer".

المرجع رولكس بتوقيت جرينتش ماستر. 16753، الذي تم إنتاجه في أوائل الثمانينيات، يجسد جوهر سابقته، المرجع الأيقوني. 1980 من السبعينيات. مع علبة من الفولاذ المقاوم للصدأ مقاس 1675 ملم، وتاج من الذهب الأصفر، وحلقة إطار، تضفي هذه الساعة ذات اللونين سحرًا خالدًا. يعرض الاتصال الهاتفي علامات ساعة بارزة، وأيادي رولكس المميزة من مرسيدس، ونافذة تاريخ سايكلوبس عند الساعة الثالثة. ما يجعل هذه الساعة مميزة حقًا هو إطارها المميز باللونين البني والذهبي، مما أكسبها لقب "Root Beer". يكتمل المظهر العتيق بسوار من الفولاذ المقاوم للصدأ مع وصلات مركزية ذهبية.

تعمل الحركة الأوتوماتيكية ذات العيار 3075 المحدثة على تشغيل GMT Master 16753. تعمل هذه الساعة بتردد أعلى يبلغ 28,800 ذبذبة في الساعة وتوفر مقاومة للماء تصل إلى 100 متر، وتتفوق على سابقاتها من حيث الأداء. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتميز بوظيفة ضبط التاريخ السريع، مما يسمح بتعديل عرض التاريخ بشكل مستقل.

يشبه هذا العصر الخاص من رولكس جي إم تي ماسترز، والذي يشار إليه باعتزاز باسم "عين النمر"، الحجر شبه الكريم وقد اكتسب أيضًا لقب "كلينت إيستوود رولكس". كان الممثل الأسطوري وعاشق الساعات، كلينت إيستوود، يرتدي هذه الساعة بشكل متكرر داخل وخارج الشاشة الفضية، حيث سلط الضوء عليها في أفلام مثل Firefox وTightrope.

على الرغم من أن طراز 16753 الذي تم إيقاف إنتاجه لم يعد متاحًا لدى رولكس، فلا يزال بإمكانك الحصول على نسخة مملوكة مسبقًا من Bob's Watches مقابل 12,495 دولارًا. تتميز كل قطعة بسحر عتيق ومختومة برقم الموديل "16750" داخل العلبة الخلفية، مما يؤكد تراث التصنيع السويسري. ولإكمال مظهر Nanjiani، يمكنك العثور على قميص البولو الأزرق المتماسك الذي كان يرتديه من Todd Snyder مقابل 169 دولارًا.

أسئلة وأجوبة:

س: كم تبلغ تكلفة ساعة رولكس جي إم تي ماستر "Root Beer" العتيقة؟

ج: النسخة المستعملة من طراز الساعة هذا متاحة بسعر 12,495 دولارًا أمريكيًا من Bob's Watches.

س: ما الذي يميز ساعة رولكس GMT Master 16753؟

ج: تتميز ساعة GMT Master 16753 بإطار مميز منقسم اللون، مما أكسبها لقب "Root Beer". كما أنها تأتي مع وظيفة ضبط التاريخ السريع وحركة أوتوماتيكية عيار 3075 مطورة.

س: من هو مَن روّج لساعة رولكس جي إم تي ماستر "Root Beer"؟

ج: كان الممثل الشهير كلينت إيستوود معروفًا بارتداء هذه الساعة داخل وخارج الشاشة، وعرضها في أفلام مثل Firefox وTightrope.