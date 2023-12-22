العنوان: متحدون في الاحتفال: عشاق البيتزا والقنب يحتفلون بإضفاء الشرعية على ولاية أوهايو

ملخص: انضم عشاق البيتزا والقنب معًا في احتفال عام بمناسبة التقنين الأخير للماريجوانا الترفيهية في ولاية أوهايو. سمح هذا الحدث، الذي أُطلق عليه اسم "Fire It Up Friday"، للحاضرين بالتفكير في الرحلة نحو التقنين، ومشاركة ارتياحهم، والتعبير عن مخاوفهم بشأن الانتكاسات المحتملة للقانون الجديد. وأثناء الاستمتاع برائحة البيتزا وحرق الأعشاب، اغتنم المشاركون أيضًا الفرصة للانغماس في استهلاك الماريجوانا القانوني، معتزين بحريتهم الجديدة. كان التجمع بمثابة تذكير بالتناقض الصارخ بين الوصمات التي عفا عليها الزمن المرتبطة بالقنب والقبول المتزايد والمجتمع المتنوع المحيط به.

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مع تقنين الماريجوانا الترفيهية مؤخرًا في ولاية أوهايو، احتضن عشاق البيتزا والقنب مناسبة بالغة الأهمية من خلال الاجتماع معًا في احتفال حيوي. يوفر الفناء الفسيح لمطعم GoreMade Pizza المكان المثالي حيث تجمع ما يقرب من 40 فردًا لإحياء ذكرى نهاية حظر الماريجوانا. وسرعان ما امتلأ الهواء بمزيج مبهج من الروائح، مما أدى إلى خلق جو يمزج بين روائح البيتزا اللذيذة، ونيران النار المشتعلة، والرائحة المميزة لحرق الأعشاب الضارة.

كان هذا الحدث الذي أطلق عليه اسم "Fire It Up Friday" بمثابة فرصة للحاضرين للتفكير في المسار الشاق نحو التقنين. لقد سمح لهم ذلك بالاستمتاع بالارتياح الجماعي للنصر الذي طال انتظاره، في حين كان لديهم أيضًا شعور دقيق بالحذر وجنون العظمة. لقد منح الوضع القانوني الجديد للماريجوانا إحساسًا بالتحرر للحاضرين، وهو ما ظهر واضحًا على وجوههم وهم يستمتعون بأول نفخة قانونية من النبات المثير للخلاف.

ومع امتلاء الأجواء بالضحك والمحادثات، اغتنم بعض الحاضرين الفرصة للانغماس في حرية استهلاك الماريجوانا. في تجاور رائع، تم عرض فيلم "Reefer Madness" لعام 1936 في الخلفية، ليقارن بشكل مثير للسخرية بين الادعاءات المبالغ فيها والتي لا أساس لها من الصحة والتي روج لها حول آثار القنب مع حقيقة الرائحة المألوفة التي تغلغلت في المكان.

أعرب تريفور، البالغ من العمر 22 عامًا من مقاطعة ديلاوير، عن سعادته بالإمكانيات المكتشفة حديثًا التي تنتظرنا، مثل القدرة على زراعة الماريجوانا في المنزل. من خلال مشاركته رغبته في المزيد من الأحداث الصديقة للماريجوانا المشابهة لـ "Fire It Up Friday"، أكد أيضًا على أهمية قيام المشرعين بإلغاء السجلات الجنائية لأولئك الذين تم القبض عليهم سابقًا بتهمة حيازة الماريجوانا. بعد أن تم القبض عليه وهو في السابعة عشرة من عمره وأجبر على المشاركة في برامج إعادة التأهيل من المخدرات، كان تريفور يؤمن بشدة بتصحيح مظالم الماضي.

أعرب كريس، الذي عاد إلى أوهايو بعد 30 عامًا في كاليفورنيا، عن مشاعر مماثلة، مشيرًا إلى أن قرار الولاية بإضفاء الشرعية على الماريجوانا قد طال انتظاره. اختار كل من تريفور وكريس حجب ألقابهما خوفًا من الحكم المحتمل أو رد الفعل العكسي.

حصل الإصدار الثاني من المبادرة على 2٪ من الأصوات في 57 نوفمبر، مما جعل ولاية أوهايو في النهاية الولاية الرابعة والعشرين التي تقنن الماريجوانا. وبينما يواصل المشرعون مناقشة التعديلات على القانون، مثل إلغاء الزراعة المنزلية والتغييرات في تخصيص الإيرادات، لم يكن هناك أي تحرك ملحوظ نحو إلغاء القانون بالكامل. كان هذا الاحتفال التاريخي بمثابة شهادة على القبول المتزايد واندماج عشاق القنب في المجتمع السائد، مما يشير إلى حقبة جديدة لمحبي الماريجوانا في ولاية أوهايو.