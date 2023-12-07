تشكيلة مثيرة من ألعاب الكلية لكرة القدم

ملخص: يقترب موسم كرة القدم الجامعية 2023-24، مما يعد بتشكيلة مثيرة من 43 مباراة بالكرة تسبق البطولة الوطنية لكرة القدم الجامعية. دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض المطابقات الرئيسية ومكان متابعة الحدث.

الدور نصف النهائي من مباراة كرة القدم الجامعية

تم تحديد الدور نصف النهائي من مباراة College Football Playoff، والتي تتميز بمعركة شديدة بين أربعة فرق قوية. سيواجه فريق ألاباما رقم 4 فريق ميشيغان رقم 1 في Rose Bowl، بينما سيواجه فريق Texas رقم 3 فريق Washington رقم 2 في Allstate Sugar Bowl. ومن المتوقع أن تكون هذه المباريات تنافسية للغاية، حيث تتنافس الفرق للحصول على فرصة للمنافسة في البطولة الوطنية.

السنة الجديدة ستة

دائمًا ما تكون المباريات الست في العام الجديد متوقعة بشدة، حيث تعرض بعضًا من أفضل المواهب في كرة القدم الجامعية. ستتواجه صاحبة المركز التاسع في ولاية ميسوري مع صاحبة المركز السابع في ولاية أوهايو في بطولة Goodyear Cotton Bowl Classic، بينما ستواجه صاحبة المركز 9 Ole Miss وجهاً لوجه مع صاحبة المركز العاشر في ولاية بنسلفانيا في بطولة Chick-fil-A Peach Bowl. ستشهد مباراة مثيرة أخرى مواجهة جورجيا رقم 7 مع ولاية فلوريدا رقم 11 في Capital One Orange Bowl.

ألعاب السلطانية البارزة الأخرى

بالإضافة إلى مباريات التصفيات ومباريات New Year's Six، هناك الكثير من مواجهات الوعاء المثيرة الأخرى التي نتطلع إليها. يتنافس فريق Liberty رقم 23 مع فريق ولاية أوريغون رقم 8 في Vrbo Fiesta Bowl، ويواجه فريق Georgia Southern فريق أوهايو في Myrtle Beach Bowl لبدء موسم البطولة. يمكن للمعجبين أيضًا مشاهدة المباراة المثيرة للاهتمام بين ميامي (أوهايو) وولاية أبالاتشيان في Avocados From Mexico Cure Bowl.

أين تشاهد

يمكن لعشاق كرة القدم الجامعية متابعة جميع أحداث لعبة الكرة على قنوات مختلفة، بما في ذلك ESPN وABC وCBS وCW Network/Barstool. من المباريات الفاصلة المثيرة إلى المنافسات الشديدة، يعد موسم البولينج لهذا العام بأن يكون موسمًا مميزًا. لذا، احصل على الفشار الخاص بك واستمع لمشاهدة الإثارة تتكشف على المكواة.