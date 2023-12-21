توقع بداية أكثر برودة للأسبوع يتبعها منتصف الأسبوع الممطر

جنوب فلوريدا على وشك أن تشهد تغيرًا كبيرًا في الطقس حيث تشق الجبهة الباردة طريقها عبر المنطقة بين عشية وضحاها. وبينما تفقد الجبهة قوتها، ستظل تجلب بعض الأمطار وعاصفة طائشة إلى المنطقة في وقت متأخر من المساء قبل أن تتحرك في ساعات الصباح الباكر. أفضل فرصة للطقس الرطب ستحدث قبل الجبهة، بشكل أساسي بين الساعة 9 مساءً و1 صباحًا. ولحسن الحظ، ستقوم الجبهة بإخلاء المنطقة دون التسبب في أي حوادث كبيرة، وستنسحب من جنوب فلوريدا بين الساعة 3 و5 صباحًا.

ونتيجة للجبهة الباردة، ستنخفض درجات الحرارة إلى منتصف الستينيات لتصل إلى أدنى مستوياتها صباح يوم الاثنين. على الرغم من أن الصباح قد يكون غائما، إلا أن وصول الهواء الأكثر جفافا والرياح الشمالية سيجلب المزيد من أشعة الشمس في فترة ما بعد الظهر. توقع ارتفاعًا في منتصف السبعينيات مع انخفاض ملحوظ في الرطوبة يوم الاثنين.

من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء أفضل أيام الأسبوع، حيث تسود ظروف مشمسة وجافة جزئيًا. ستنخفض أدنى مستوياتها في الصباح إلى أدنى ومنتصف الستينيات، في حين سترتد أعلى مستوياتها بعد الظهر إلى السبعينيات الوسطى والعليا.

ولسوء الحظ، بحلول منتصف الأسبوع، ستزداد فرص هطول الأمطار بشكل ملحوظ. توقع هطول أمطار متفرقة وبعض العواصف طوال بقية أسبوع العمل. كن مستعدًا وراقب توقعات الطقس لأية تغييرات محتملة.