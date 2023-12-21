بداية معتدلة للأسبوع يتبعها مزيج من الشمس والمطر

ملخص: يمكن أن تتوقع جنوب فلوريدا بداية أكثر برودة قليلاً لأسبوع العمل حيث تتحرك جبهة باردة عبر المنطقة، مما يؤدي إلى احتمال هطول أمطار وعواصف. ومع ذلك، من المتوقع أن تمر الجبهة بسرعة، مما يسمح لدرجات الحرارة بالبرودة حتى منتصف الستينيات صباح يوم الاثنين. سيؤدي وصول الهواء الأكثر جفافًا والرياح الشمالية إلى جلب المزيد من أشعة الشمس في فترة ما بعد الظهر، مع وصول أعلى مستوياتها إلى منتصف السبعينيات وانخفاض ملحوظ في الرطوبة. من المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء أفضل يوم في الأسبوع، مع ظروف مشمسة وجافة جزئيًا، وأدنى مستوياتها في الصباح عند درجات الحرارة الدنيا إلى منتصف الستينيات، وارتفاعها بعد الظهر في منتصف السبعينيات إلى أعليها. ومع ذلك، فمن المتوقع أن تزداد فرص هطول الأمطار بحلول منتصف الأسبوع، مع توقع هطول أمطار متفرقة وبعض العواصف لبقية أيام العمل.

تشهد جنوب فلوريدا بداية ممتعة لأسبوع العمل حيث تجتاح جبهة باردة المنطقة، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة. وبينما تفقد هذه الجبهة بعض قوتها مع اقترابها، لا يزال من المتوقع أن تجلب بعض الأمطار وعاصفة طائشة في وقت لاحق هذا المساء. أفضل فرصة للطقس الرطب ستكون بين الساعة 9 مساءً و 1 صباحًا. ولحسن الحظ، ستقوم الجبهة بتطهير المنطقة دون وقوع حوادث، وستبتعد عن جنوب فلوريدا بين الساعة 3 و5 صباحًا.

مع مرور الجبهة، سيكون لدى جنوب فلوريدا ما يكفي من الوقت للتهدئة حتى منتصف الستينيات للوصول إلى أدنى مستوياتها صباح يوم الاثنين. على الرغم من أن ساعات الصباح قد تكون قاتمة بعض الشيء، إلا أن هناك أخبار جيدة تلوح في الأفق. وسيسمح وصول الهواء الجاف والرياح الشمالية بالمزيد من أشعة الشمس في فترة ما بعد الظهر، مما يزيد من سطوع النهار. ستبلغ درجات الحرارة ذروتها في منتصف السبعينيات، مصحوبة بانخفاض ملحوظ في الرطوبة، مما يخلق ظروفًا مثالية للأنشطة الخارجية.

من المرجح أن يكون أفضل يوم في الأسبوع هو يوم الثلاثاء، حيث تسود سماء مشمسة جزئيًا وأجواء جافة. ستكون أدنى مستوياتها في الصباح عند مستوى الستينيات الأدنى إلى منتصفها، بينما سترتد أعلى مستوياتها بعد الظهر إلى منتصف السبعينيات إلى أعلىها. سيكون يومًا رائعًا للاستمتاع بالهواء الطلق أو القيام بنزهة ممتعة.

ومع ذلك، مع تقدم الأسبوع، ستزداد فرص هطول الأمطار. وبحلول منتصف الأسبوع، من المتوقع هطول أمطار متفرقة وبعض العواصف لبقية أسبوع العمل. يُنصح بالبقاء على اطلاع دائم بتوقعات الطقس والاستعداد للأمطار المحتملة أثناء التخطيط لأنشطتك.