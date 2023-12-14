12 عادة يجب عليك إعادة النظر فيها بعد بلوغك الستين

مع دخولنا الستينيات من العمر، فهذا هو الوقت المناسب لإعادة تقييم عاداتنا وخيارات نمط حياتنا. في حين أن بعض العادات قد تكون مفيدة لنا في الماضي، إلا أنها قد لا تكون مفيدة مع تقدمنا ​​في السن. فيما يلي 60 عادة يجب عليك التفكير في التخلي عنها بعد بلوغك سن الستين لتعيش حياة أكثر سعادة وإشباعًا.

1. إعطاء الأولوية للاتصالات الاجتماعية: يعد البقاء نشيطًا اجتماعيًا أمرًا بالغ الأهمية للصحة العقلية. اجعل من أولوياتك إعطاء الأولوية للتجمعات العائلية والتعرف على أشخاص جدد والمشاركة في الأنشطة المجتمعية للحفاظ على نظام دعم قوي.

2. ممارسة التمارين الرياضية بانتظام: النشاط البدني هو المفتاح للحفاظ على الصحة والحركة. اختر تمارين مثل المشي أو السباحة أو اليوجا، فهي لطيفة على المفاصل وتعزز الصحة العامة.

3. عادات الأكل الصحية: مع تقدمنا ​​في السن، تتغير احتياجاتنا الغذائية. ركز على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وقلل من استهلاك الأطعمة المصنعة لدعم احتياجات جسمك المتغيرة.

4. احتضان التكنولوجيا الجديدة: لا تخجل من التكنولوجيا. إن احتضانها يمكن أن يعزز حياتك بعدة طرق، بدءًا من البقاء على اتصال مع أحبائك وحتى الوصول إلى المعلومات والخدمات بشكل ملائم.

5. تنظيم مساحة المعيشة الخاصة بك: يمكن أن تؤدي مساحة المعيشة المزدحمة إلى عقل مشوش. فكر في تقليص حجم العناصر التي لم تعد تستخدمها أو التخلص منها لخلق بيئة سلمية ومنظمة.

6. الفحوصات الصحية المنتظمة: تصبح الفحوصات المنتظمة أكثر أهمية مع تقدمك في السن. ابق على اطلاع بصحتك من خلال جدولة زيارات منتظمة لطبيبك لاكتشاف أي مشاكل صحية محتملة في وقت مبكر.

7. احتضان تجارب جديدة: في حين أن الروتين مريح، فإن الانفتاح على التجارب الجديدة يمكن أن يثري حياتك. جرب هوايات جديدة، أو سافر إلى أماكن جديدة، أو تعلم شيئًا جديدًا لإبقاء الحياة مثيرة ومرضية.

8. إعطاء الأولوية للصحة العقلية: الصحة العقلية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية. انخرط في الأنشطة التي تعزز الصحة العقلية، مثل التأمل أو الاستشارة أو الانضمام إلى مجموعات الدعم.

9. البقاء على اطلاع: على الرغم من أنه من الضروري أخذ فترات راحة من الأخبار، إلا أن البقاء على اطلاع حول العالم من حولك يمكن أن يكون أمرًا تمكينيًا وجذابًا. احتضان التكنولوجيا للبقاء على اطلاع على الأحداث الجارية.

10. العناية ببشرتك: تحتاج بشرتك إلى رعاية إضافية مع تقدمك في العمر. استخدمي واقي الشمس بانتظام ورطبيه يوميًا للحفاظ على صحة بشرتك وحمايتها.

11. ممارسة التسامح: التمسك بالضغينة يمكن أن يكون ضارًا بصحتك العقلية. مارس التسامح لجلب المزيد من السلام والإيجابية إلى حياتك.

12. التخطيط المالي: لم يفت الأوان بعد للتخطيط لأموالك. اطلب المشورة من المستشارين الماليين وقم بوضع خطط لضمان أمنك المالي وراحة بالك.

في الختام، إن التخلي عن بعض العادات مع تقدمك في العمر لا يتعلق بالقيود، بل يتعلق بالتكيف من أجل نوعية حياة أفضل. تقبل التغييرات والتحديات التي تأتي مع الشيخوخة، وتذكر أنه لم يفت الأوان أبدًا لبدء حياة أكثر سعادة وصحة. شارك هذه الأفكار مع الأصدقاء والعائلة وشجع بعضكم البعض على إجراء هذه التغييرات الإيجابية لحياة مُرضية بعد سن الستين!