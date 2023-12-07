ينفذ ويلكس بار برنامج المأوى في حالات الطوارئ بسبب درجات الحرارة الباردة

ستقوم ويلكس بار، الواقعة في مقاطعة لوزيرن بولاية بنسلفانيا، بتفعيل برنامج Code Blue للمأوى في حالات الطوارئ استجابة لدرجات الحرارة شديدة البرودة. سيوفر البرنامج، الذي ستديره Keystone Mission، المأوى للمحتاجين في مركز Keystone Mission Innovation Center. سيفتح الملجأ من الساعة 8:00 مساءً حتى 9:00 مساءً وسيغلق عند الساعة 7:00 صباحًا من صباح اليوم التالي.

سيحدد مسؤولو المدينة متى يكون تعيين الرمز الأزرق ضروريًا وسيقومون بتوعية الجمهور بتفعيله. وسوف يبذلون أيضًا جهدًا لإخطار السكان المشردين. يتم تشغيل الرمز الأزرق بسبب درجات حرارة الرياح المتوقعة التي تبلغ 20 درجة أو أقل، أو بسبب تساقط الثلوج المتوقع بمقدار 10 بوصات أو أكثر، وفقًا لما أوردته خدمة الأرصاد الجوية الوطنية.

من أجل زيادة الدعاية لتفعيل Code Blue، سيتم إضاءة ضوء أزرق في الساحة العامة في وسط مدينة ويلكس بار. ستساعد هذه الإشارة المرئية في التأكد من أن الجمهور على علم بأن برنامج المأوى في حالات الطوارئ ساري المفعول.

تبحث Keystone Mission بنشاط عن متطوعين لدعم برنامج Code Blue وتشجع المهتمين على التواصل للحصول على مزيد من المعلومات. يمكن العثور على فرص التطوع عن طريق الاتصال بـ Keystone Mission أو إرسال بريد إلكتروني إلى [البريد الإلكتروني محمي].

للحصول على تفاصيل وتحديثات إضافية حول برنامج Code Blue للمأوى في حالات الطوارئ، يمكن للأفراد زيارة الموقع الإلكتروني لمدينة Wilkes-Barre أو صفحة Facebook.