يقدم بار الكوكتيل الجديد في وسط مدينة كالامازو خصمًا حصريًا على مدار العام للمجتمع

أحدث إضافة في وسط مدينة كالامازو إلى مشهد الكوكتيل، Dabney & Co.، تهز الأمور من خلال تقديم فرصة فريدة لعشاق الكوكتيل. بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لتأسيسها والتي تتزامن مع أكبر ليلة بار في العام، يقدم بار الكوكتيل العصري رد الجميل للمجتمع من خلال إهداء 50 من العملاء المحظوظين سلسلة مفاتيح ستفتح لهم خصمًا لمدة عام.

بدلاً من مجرد الاحتفال بإنجازهم المهم، تهدف Dabney & Co. إلى التعبير عن الامتنان لعملائها المخلصين والمساهمة في مجتمع وسط مدينة كالامازو النابض بالحياة بطريقة هادفة. ستمنح سلسلة المفاتيح، التي تُمنح للقلة المحظوظة، خصمًا كبيرًا بنسبة 15% على جميع الطلبات طوال عام 2024 بأكمله.

مع مجموعة من الكوكتيلات المعدة بدقة، أصبحت Dabney & Co. سريعًا وجهة شهيرة لخبراء الكوكتيل وأولئك الذين يبحثون عن أمسية ممتعة في وسط مدينة كالامازو. من الخلطات الكلاسيكية إلى إبداعات المزيج المبتكرة، لا يترك خبراء الخلط في البار أي جهد في سعيهم لصياغة مشروب مثالي.

تم تصميم Dabney & Co. لخلق جو شامل وجذاب، ويرحب بكل من المبتدئين وعشاق الكوكتيل المتمرسين على حد سواء. لقد أكسبهم التزام البار بالجودة والإبداع والخدمة الممتازة متابعة مخلصة والعديد من الأوسمة في مشهد المزيج المحلي.

أسئلة وأجوبة:

س: متى يبدأ الخصم لمدة سنة لدى شركة دابني وشركاه؟

ج: يبدأ الخصم عند استلام سلسلة المفاتيح وسيكون ساري المفعول طوال عام 2024.

س: هل يمكنني استخدام الخصم لمدة عام لأي طلب؟

ج: نعم، ينطبق الخصم 15% على جميع الطلبات المقدمة في Dabney & Co. في عام 2024.

س: كيف يمكنني المشاركة والحصول على فرصة الحصول على سلسلة المفاتيح؟

ج: هذه الهبة حصرية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشركة Dabney & Co. يوم الأربعاء الموافق 22 نوفمبر. سيتم إدخال المستفيدين الذين يقومون بعملية شراء في هذا اليوم في السحب على سلسلة المفاتيح.