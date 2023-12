مشهد حانة Co Wexford: رحلة عبر الضيافة الأيرلندية

تقع كو ويكسفورد في جنوب شرق أيرلندا المشمس، وهي وجهة تقدم السحر على مدار السنة. على الرغم من أنها معروفة بمعالمها المميزة وأماكن الإقامة الاستثنائية، إلا أن ثقافة الحانة النابضة بالحياة والمتنوعة هي التي تميزها حقًا. من الحانات التقليدية المريحة إلى المؤسسات الحديثة المفعمة بالحيوية، تعد ويكسفورد ملاذًا لأولئك الذين يبحثون عن تذوق الضيافة الأيرلندية.

حانات ويكسفورد الكلاسيكية: حيث يلتقي القديم بالجديد

تعد حانة Roche’s في Duncannon و French’s of Gorey مجرد عينة من مجموعة واسعة من الحانات التي تقدمها Wexford. ينضح فندق روش بسحر العالم القديم وهو المكان المفضل لدى السكان المحليين والزوار على حدٍ سواء، بفضل أجواءه المريحة والموسيقى الحية. تفتخر شركة French's، التي تقف بفخر منذ عام 1775، بتاريخ غني مثل مكاييل غينيس، مما يثير شعوراً بالحنين إلى حقبة ماضية.

لكن مشهد الحانة لا يتوقف عند هذا الحد. كما تستحق Stamps Pub في Enniscorthy وThe Sky & The Ground في مدينة Wexford الزيارة. والأخير عبارة عن مفهوم مزدوج فريد من نوعه، يجمع بين بار الكوكتيل والحانة التقليدية، مما يخلق تجربة تلبي الأذواق المختلفة. بفضل مجموعة مختارة من البيرة والموسيقى الحية المنتظمة، سرعان ما أصبح مكانًا مشهورًا في المقاطعة.

استكشاف النكهات المحلية

بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى تذوق المشروبات المحلية، فإن مطعم Simon Lambert & Sons هو مكان يجب زيارته. تشتهر هذه الحانة ببيرة Yellowbelly، ولا تقدم مشروبات رائعة فحسب، بل تقدم أيضًا طعامًا لذيذًا. من ناحية أخرى، يوفر Foley’s of Newbawn راحة مريحة ومدفأة دافئة للاسترخاء، مع مجموعة واسعة من المشروبات للاختيار من بينها.

بالإضافة إلى ذلك، توفر ثقافة الحانة في ويكسفورد ما يناسب الجميع. يضم Corcoran’s in New Ross حديقة بيرة ساحرة، بينما يشتهر Mary Barry’s in Kilmore بالمأكولات البحرية الطازجة. يقع The Orphan Girl في Ballymoney وThe Strand في Cahore بالقرب من الشواطئ الخلابة، ويقدمان مزيجًا مثاليًا من ثقافة الحانة والجمال الطبيعي.

احتفال بالمجتمع والتقاليد

بينما تحتضن ويكسفورد الروح الاحتفالية، فإنها تتذكر أيضًا فقدان أحد أفراد المجتمع المحبوب، السيدة إيلين كيسي. تظل ذكراها حية حيث يجتمع المجتمع معًا للاحتفال بالموسم بدفء وصداقة حميمة.

تجسد ثقافة الحانة في ويكسفورد الروح الحقيقية للمقاطعة، من خلال الألفة والتقاليد والبهجة الاحتفالية. سواء كنت محليًا أو زائرًا، هناك دائمًا ركن ترحيبي ومشروب لتذوقه وقصة لمشاركتها في حانات ويكسفورد. لذلك، ارفع كأسًا وانغمس في سحر مشهد الحانات الأيرلندية في هذه المقاطعة الساحرة.