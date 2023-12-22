يتمتع الرئيس السابق ترامب بميزة على الرئيس بايدن في ولايات ساحة المعركة

يكشف استطلاع أجرته شبكة سي إن إن مؤخرًا بواسطة SSRS أن الرئيس السابق دونالد ترامب له اليد العليا على الرئيس جو بايدن في ولايتين رئيسيتين في ساحة المعركة – ميشيغان وجورجيا. يحمل غالبية المشاركين في كلتا الولايتين آراء سلبية حول الأداء الوظيفي للرئيس بايدن ومواقفه السياسية وحدته.

في جورجيا، الولاية التي فاز بها بايدن بفارق ضئيل في انتخابات 2020، يشير الناخبون المسجلون إلى تفضيل ترامب (49%) على بايدن (44%) في منافسة افتراضية ثنائية الاتجاه للرئاسة. وفي ميشيغان، التي فاز بها بايدن بهامش أوسع، يتمتع ترامب بدعم بنسبة 50% مقابل 40% لبايدن. علاوة على ذلك، ذكر 10% من المستطلعين في كلا الولايتين أنهم لن يدعموا أياً من المرشحين.

ومن المثير للاهتمام أن أفضلية ترامب في المنافسة الافتراضية ترجع إلى حد كبير إلى دعم الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم في عام 2020. ويفضل هؤلاء الناخبون ترامب بفارق كبير قدره 26 نقطة في جورجيا و40 نقطة في ميشيغان. وفي حين أن أولئك الذين يزعمون أنهم صوتوا في عام 2020 يدعمون بايدن على ترامب في تلك الانتخابات، فإنهم يظهرون الآن تفضيلاً لترامب في انتخابات 2024. ويشير هذا إلى تحديات محتملة لكلا المرشحين في الحملة الانتخابية الطويلة المقبلة.

وتتجلى صراعات بايدن في كلتا الولايتين في انطباعات الناخبين عن أدائه كرئيس وفي آرائهم حول مواقفه السياسية، وفهمهم لمشاكلهم، وقدرته على التحمل، وحدته. وجدت الاستطلاعات أن 35% فقط من المشاركين في ميشيغان و39% في جورجيا يوافقون على أداء بايدن الوظيفي. بالإضافة إلى ذلك، تعتقد الأغلبية في كلتا الولايتين أن سياساته أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وتعكس هذه الأرقام بعض الاستياء بين قاعدة بايدن أيضًا. ما يقرب من ربع الناخبين المسجلين الديمقراطيين وذوي الميول الديمقراطية في كل ولاية لا يوافقون على بايدن، حيث قال أكثر من 40٪ أن سياساته لم تساعد اقتصاد البلاد. ولمواجهة ذلك، تعمل حملة بايدن على إقناع الناخبين بنجاح أجندته الاقتصادية من خلال الإعلانات الموجهة التي تركز على الشركات الصغيرة والطبقة المتوسطة.

ويشير استطلاع شبكة سي إن إن أيضاً إلى أن هناك إجماعاً ضئيلاً بين الناخبين في كلتا الولايتين فيما يتعلق بتعامل أميركا مع الصراع بين إسرائيل وحماس. يعتقد حوالي 40% من المشاركين في كل ولاية أن الولايات المتحدة تفعل القدر المناسب لمساعدة إسرائيل، في حين يعتقد ما يقرب من الثلث أن الولايات المتحدة تفعل الكثير، ويعتقد الربع أنها تفعل أقل مما ينبغي. ومن الجدير بالذكر أن الناخبين الأصغر سنا في كلتا الولايتين هم الأكثر ميلا إلى الاعتقاد بأن الولايات المتحدة تفعل الكثير لمساعدة إسرائيل.

وفيما يتعلق بالصفات التي يبحث عنها الناخبون في الرئيس، أعرب المشاركون في كلتا الولايتين عن شكوكهم بشأن الرئيس بايدن. الأغلبية في ميشيغان (57٪) وجورجيا (56٪) لا تعتقد أن بايدن يمتلك السمات المرغوبة فيما يتعلق بالمواقف السياسية. وبالمثل، يشكك المشاركون في كلتا الولايتين في قدرة بايدن على فهم مشاكل الأشخاص مثلهم (60% في ميشيغان، و56% في جورجيا) وحدته وقدرته على التحمل (69% في ميشيغان، و66% في جورجيا).

وفي حين أن أداء ترامب أفضل قليلاً من بايدن في هذه التدابير، إلا أنه مقصر عندما يتعلق الأمر بالمزاج. تعتقد الأغلبية في ميشيغان (57%) وجورجيا (58%) أن ترامب لا يتمتع بالمزاج الذي يبحثون عنه في الرئيس، مقارنة بحوالي النصف الذين يقولون الشيء نفسه عن بايدن.

وحتى بين مؤيدي كل من بايدن وترامب في المنافسة المحتملة في عام 2024، لا تزال الشكوك قائمة حول كل مرشح. أقل من ثلث مؤيدي بايدن ينظرون إليه باعتباره مرشحا مثاليا من حيث المواقف السياسية، وفهم المشاكل، والحدة والقدرة على التحمل، والمزاج. وبالمثل، لدى أنصار ترامب تحفظات على بايدن، على الرغم من أن نسبة كبيرة منهم يعتبرون ترامب مرشحهم المثالي في هذه المجالات.