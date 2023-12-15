الأمريكيون منقسمون حول أداء بايدن الوظيفي والمخاوف الاقتصادية

كشف استطلاع حديث أجرته شبكة "سي إن إن" أن آراء الأميركيين بشأن الأداء الوظيفي للرئيس جو بايدن تراجعت منذ بداية العام. وسلطت الدراسة التي أجرتها SSRS الضوء أيضًا على المخاوف بشأن الاقتصاد الوطني، حيث أعرب أكثر من 40٪ من المشاركين عن قلقهم الشديد بشأن ارتفاع التكاليف الذي قد يدفعهم للخروج من مجتمعاتهم.

ووجد الاستطلاع أن ما يقرب من 40% من الأمريكيين يعتقدون أن الاقتصاد أو تكلفة المعيشة هي أهم قضية تواجه البلاد، وتتفوق على أي اهتمام آخر. ومع ذلك، أعرب عدد قليل من المشاركين عن تفاؤلهم بشأن مستقبل الاقتصاد.

ورغم أن عدداً أقل من الأميركيين يتفقون مع موقف الحزب الديمقراطي بشأن الاقتصاد، والجريمة، والهجرة، والدور الذي تلعبه أميركا في العالم، فإن الديمقراطيين يتمتعون بميزة في بعض القضايا الأخرى. وكشف الاستطلاع أن الأميركيين يصطفون أكثر مع الديمقراطيين بشأن الإجهاض وتغير المناخ والقضايا المتعلقة بالتصويت. واعتبرت هذه القضايا عوامل محفزة للقاعدة الديمقراطية في الانتخابات النصفية السابقة. عندما يتعلق الأمر بمساعدة الطبقة المتوسطة، هناك انقسام وثيق بين النهج الديمقراطي والجمهوري.

ومن المثير للاهتمام أن أياً من الحزبين لم يحصل على دعم الأغلبية لنهجه تجاه أي من المواضيع التي تم اختبارها في الاستطلاع. ذكرت أقلية كبيرة من الجمهور أن وجهات نظرهم لا تتماشى مع مواقف أي من الطرفين.

وفيما يتعلق بالموافقة على وظيفة بايدن، فقد تراجعت منذ بداية العام. وأشار الاستطلاع الأخير إلى أن نسبة الموافقة على القرار بلغت 37%، مقابل 63% غير موافقين. وهذا يمثل أدنى أرقام لبايدن منذ توليه منصبه. ومع ذلك، لا يزال معدل قبوله أعلى ببضع نقاط من أدنى نقطة للرئيس السابق دونالد ترامب.

عند التقسيم حسب المجموعات الديموغرافية، فإن أقل من النصف في معظم المجموعات يوافق على أداء بايدن الوظيفي. ومن بين الديمقراطيين ومن يصفون أنفسهم بالليبراليين، تبلغ نسبة الموافقة على وظيفة بايدن 72% و63% على التوالي. وقد انخفضت هذه التصنيفات منذ يناير من هذا العام.

علاوة على ذلك، فإن غالبية الأمريكيين (71%) ينظرون إلى الأوضاع الاقتصادية في البلاد بأنها سيئة، في حين وصفها 38% بأنها سيئة للغاية. وعلى الرغم من أن هذا يمثل تحسنا مقارنة بصيف 2022، إلا أنه لا يزال أسوأ بكثير من تقييمات الاقتصاد قبل الوباء. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع 61% من المشاركين أن يظل الاقتصاد ضعيفًا بعد عام من الآن.

وبشكل عام، كشف الاستطلاع أن الأميركيين منقسمون بشأن الأداء الوظيفي لبايدن ولديهم مخاوف بشأن حالة الاقتصاد. تسلط النتائج الضوء أيضًا على الآراء المتباينة بين الديمقراطيين والجمهوريين بشأن القضايا الحاسمة، مع عدم حصول أي من الطرفين على دعم الأغلبية لنهجهما.