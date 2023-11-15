اكتشف العلماء السحب الرملية على عملاق الغاز البعيد

اكتشف كوكب يقع على بعد 212 سنة ضوئية تقريبًا من الأرض، يحتوي على سحب مصنوعة من الرمال، وفقًا لتقرير حديث نُشر في مجلة Nature. الكوكب، المعروف باسم WASP-107b، هو كوكب غازي عملاق يوصف غالبًا بأنه "منتفخ" بشكل مدهش بسبب كثافته الضوئية. وتكهن علماء الفلك في السابق بأن السحب المكونة من مواد مختلفة، بما في ذلك الصخور أو المعدن، يمكن أن تتشكل على كواكب خارج نظامنا الشمسي. ومع ذلك، فهذه هي أول ملاحظة مؤكدة لمثل هذه السحب.

أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا بفضل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST)، المجهز بتكنولوجيا متقدمة تسمح للعلماء بجمع البيانات حول تكوين الغلاف الجوي على الكواكب البعيدة. ومن خلال تحليل ضوء النجوم الذي يمر عبر الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b، تمكن الباحثون من تحديد وجود السحب الرملية. ويعتقد أن هذه السحب تتصرف بشكل مشابه للمياه الموجودة على الأرض، حيث تتساقط جزيئات الرمل مثل المطر نحو باطن الكوكب ثم تتبخر لتشكل السحب مرة أخرى.

وعلقت لورا كريدبيرج، عالمة الفلك في معهد ماكس بلانك لعلم الفلك والخبيرة في أجواء الكواكب البعيدة، على أهمية هذا الاكتشاف. وأكدت أنه رغم تكهنات العلماء منذ فترة طويلة حول وجود سحب مكونة من مواد أخرى غير الماء، فإن هذه الملاحظة تقدم دليلا ملموسا على وجودها.

كما تحدت النتائج بعض الافتراضات الأولية حول الكوكب. على سبيل المثال، كان العلماء يتوقعون العثور على مستويات عالية من غاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب، ولكن بدلاً من ذلك، اكتشفوا ثاني أكسيد الكبريت. أضاف التركيب الكيميائي للسحب، والذي يتضمن مادة سيليكات تتصرف مثل الماء على الأرض، طبقة أخرى من المفاجأة إلى النتائج التي توصل إليها الباحثون.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تكوين وسلوك السحب الرملية على عمالقة الغاز مثل WASP-107b بشكل أفضل. ويعتقد العلماء أن دراسة هذه التكوينات السحابية غير العادية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول الغلاف الجوي للكواكب البعيدة ومجموعة متنوعة من الظروف التي يمكن أن توجد خارج نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة

ما هو WASP-107b؟

WASP-107b هو كوكب غازي عملاق يقع على بعد حوالي 212 سنة ضوئية من الأرض. وهو معروف بكثافته المنخفضة، مما يجعله مشابهًا في الحجم لكوكب المشتري ولكنه أخف بشكل ملحوظ.

كيف تم اكتشاف السحب الرملية على WASP-107b؟

تم استخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) لتحليل ضوء النجوم الذي يمر عبر الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b. ومن خلال دراسة التغيرات في ضوء النجوم، تمكن العلماء من تحديد وجود السحب المكونة من قطع صغيرة من الرمال.

كيف تتصرف السحب الرملية على WASP-107b؟

ويعتقد أن جزيئات الرمال الموجودة في السحب على الكوكب WASP-107b تتساقط نحو المناطق الداخلية الأكثر سخونة للكوكب، على غرار كيفية سقوط الماء على شكل أمطار على الأرض. ثم تتبخر الجسيمات عائدة إلى الغلاف الجوي، لتشكل السحب مرة أخرى.

ما هي المفاجآت الأخرى التي تم اكتشافها حول الغلاف الجوي للكوكب WASP-107b؟

وخلافا للتوقعات الأولية، لم يرصد العلماء مستويات عالية من غاز الميثان في الغلاف الجوي للكوكب. وبدلا من ذلك، وجدوا دليلا على وجود ثاني أكسيد الكبريت، وهو أمر غير متوقع نظرا لانخفاض درجات حرارة الكوكب. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن تكوين السحب مادة سيليكات تتصرف مثل الماء على الأرض.