الأعمال الهندسية الرائعة في العصر الحجري الحديث: الكشف عن أسرار منغا دولمين

توصل علماء آثار وباحثون من إسبانيا إلى اكتشافات رائدة تسلط الضوء على الإنجازات الهندسية المذهلة في العصر الحجري الحديث. تتعمق دراستهم، التي نُشرت مؤخرًا في مجلة Scientific Reports، في بناء منغا دولمين الشهير، وهو موقع دفن قديم يقع بالقرب من أنتقيرة، مالقة، إسبانيا. ومن خلال التقنيات المتقدمة وتقنيات التحليل، تمكن الباحثون من كشف تركيبة وأصول الحجارة المستخدمة في الهيكل، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في النقل والتنسيب.

يقف دولمن مينغا كدليل على القدرة الهائلة لبناة العصر الحجري الحديث. تم تشييد هذا الهيكل الصخري منذ ما يقرب من 5,700 عام، وهو أحد أكبر الهياكل الصخرية في أوروبا. تم وضع الحجارة الضخمة المستخدمة في إنشائه، والتي يتجاوز وزن بعضها 100 طن، بدقة على قمة التل. ومن خلال إجراء التحليلات الصخرية والطبقية، حدد فريق البحث الحجارة على أنها كالكارينيت، وهو شكل هش من الصخور الرسوبية. ويشير وجود مثل هذا النوع الناعم من الصخور إلى مستوى عالٍ من التطور الهندسي، إذ كان سيتطلب نقلًا دقيقًا لمنع الضرر.

يتطلب نقل هذه الحجارة الضخمة إلى موقع الدولمين تخطيطًا واسع النطاق وبراعة هندسية. ويؤكد الباحثون على صعوبة وضع حجر القمة، وهو عبارة عن هيكل يشبه السقف ويزن حوالي 150 طنًا. يقترح أن البناة استخدموا السقالات والحبال أثناء عملية البناء، بينما استلزم النقل إنشاء طرق مستوية.

علاوة على ذلك، تكشف الدراسة أن دولمن مينغا تم تصميمه بدقة ليتوافق مع الجبال القريبة، مما أدى إلى ظهور أنماط معقدة من الضوء داخل غرفة الدفن. ومن اللافت للنظر أن المهندسين الأوائل قاموا بوضع أحجار متشابكة على حواف الغرفة لتحويل تسرب المياه ومنع التآكل.

تسلط الأفكار المكتشفة حديثًا حول دولمينات مينغا الضوء على الإنجازات الرائعة لثقافات العصر الحجري الحديث. تُظهر قدرتهم على التعامل مع الأحجار الضخمة ووضعها في مكانها مستوى من البراعة والمعرفة الهندسية التي تفوق التوقعات. ومن خلال كشف أسرار هذه الأعجوبة القديمة، يواصل الباحثون تعميق فهمنا لتاريخ البشرية والقدرات المذهلة لأسلافنا.