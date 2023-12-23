اللعب على السلطة السياسية المحلية يمنع التصويت العام على مدينة الشرطي المثيرة للجدل

أدى اجتماع مغلق عقد مؤخرًا في أتلانتا ضم شخصيات رئيسية، بما في ذلك أحد كبار مساعدي رئيس البلدية، إلى الإلغاء المفاجئ لمرسوم كان من شأنه أن يسمح للناخبين باتخاذ قرار بشأن بناء مركز تدريب مثير للجدل للشرطة وإدارة الإطفاء يُعرف باسم "" مدينة الشرطي." كان المركز المقترح موضع اهتمام عالمي واسع النطاق بسبب المخاوف بشأن قضايا مثل عسكرة الشرطة، والعنصرية البيئية، وإزالة الغابات. ومن المقرر بناء المنشأة على قطعة أرض مساحتها 171 فدانًا في منطقة غابات جنوب شرق أتلانتا.

قام ائتلاف من حقوق التصويت والمنظمات المؤيدة للديمقراطية بصياغة مرسوم يسعى إلى إنشاء عملية للتحقق من وإحصاء توقيعات الناخبين على الالتماسات المتعلقة بمبادرات الاقتراع. كان الدافع وراء ذلك هو الحاجة إلى جمع التوقيعات لاستفتاء مدينة كوب سيتي، وهو الأول من نوعه في تاريخ أتلانتا. ومع ذلك، خلال اجتماع مجلس المدينة حيث كان من المقرر تقديم المرسوم، اعترض نائب رئيس أركان رئيس البلدية على صياغة معينة من شأنها أن تجعل العملية فعالة على الفور، ومن المحتمل أن تشمل استفتاء مدينة كوب.

وقد أثار رفض عضو مجلس المدينة ليليانا بختياري تقديم المرسوم انتقادات من منظمي الاستفتاء والمدافعين عن الديمقراطية، الذين يقولون إن مثل هذه القرارات يجب أن يتم اتخاذها بشفافية وبطريقة تحترم حقوق المواطنين في المشاركة في العملية الديمقراطية. جمع منظمو Cop City Vote أكثر من 116,000 توقيع، متجاوزين الحد المطلوب، فقط ليجدوا أن جهودهم متوقفة وتركت الالتماسات دون احتساب من قبل مسؤولي المدينة.

علاوة على ذلك، يهدف المرسوم بصيغته الحالية إلى القضاء على استخدام "مطابقة التوقيع" للتحقق من توقيعات الناخبين، وهي الطريقة التي واجهت تحديات قانونية بسبب تأثيرها غير المتناسب على المجتمعات المهمشة. وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة وقرار القاضي بتمديد الموعد النهائي لجمع التوقيعات، استأنفت المدينة الحكم، تاركة مصير الالتماسات في طي النسيان.

وقد لفتت هذه التطورات الأخيرة الانتباه إلى التحديات التي تواجهها حملات الاستفتاء في التعبير عن إرادة الشعب، وخاصة في جنوب الولايات المتحدة. تبين أن السياسات التقييدية، مثل قصر جامعي التوقيع على المقيمين ضمن نطاق ولاية قضائية معينة، تعيق حقوق حرية التعبير وتعيق نجاح مبادرات الاقتراع. وفي حين كان هذا الاتجاه أكثر انتشارا بين البلديات الجمهورية، فإن قضية كوب سيتي تسلط الضوء على نمط مناهض للديمقراطية مثير للقلق حتى في المدن التي يقودها الديمقراطيون.

في انتهاك مروع للخصوصية، نشر كاتب المدينة الالتماسات غير المنقحة على الإنترنت، وكشف المعلومات الشخصية لأكثر من 116,000 فرد دعموا استفتاء مدينة كوب. وقد لاقى هذا الإجراء إدانة واسعة النطاق، حيث يرى الخبراء أنه يعمل على تقويض أو تخويف الموقعين على العريضة.

إن الوضع المحيط باستفتاء كوب سيتي بمثابة تذكير صارخ بأن العملية الديمقراطية يمكن أن تواجه عقبات كبيرة، حتى في المدن التي تفتخر بالقيم التقدمية. المعركة حول Cop City لم تنته بعد، حيث يواصل المنظمون والمؤيدون نضالهم من أجل تصويت عام عادل وشفاف على مركز التدريب المقترح.